Ajaccio : Un homme armé et transportant des produits stupéfiants interpellé après une infraction routière

Les faits se sont produits sur la rocade d’Ajaccio, à la sortie du magasin Leclerc ; au rond-point de la Croix d’Alexandre) où un individu qui venait de commettre une infraction routière a été intercepté par la brigade anticriminalité du commissariat du commissariat.



Lors du contrôle qui a suivi l'homme a été trouvé porteur d’un pistolet semi-automatique de type Glock 45 contenant 13 cartouches et d’un poing américain ainsi que 20 bonbonnes de cocaïne et de l’herbe de cannabis dans sa sacoche.



"Placé en garde à vue, l’individu âgé d’une trentaine d’année reconnaissait avoir détenu et transporté les produits stupéfiants pour « rendre service à un ami » sans révéler le nom de celui-ci" indique ce dimanche après-midi Nicolas Septe procureur de la République d'Ajaccio.

"Au regard de la gravité des faits commis et de la dangerosité potentielle de l’individu déjà connu de la justice pour avoir été condamné pour assassinat en 2015, celui-ci était présenté au parquet ce jour en vue d’une comparution immédiate mardi 5 mars à 13h30. Il a été incarcéré ce jour en attendant son jugement."



Il sera poursuivi pour le transport, la détention de produits stupéfiants, ainsi que leansport d’arme de catégorie D et B.



Le procureur a tenu à "saluer la célérité du travail d’investigation réalisé par la DIPN d’Ajaccio (service SIPJ) qui aura mené cette enquête en moins de 48 heures."



Nicolas Septe souligne encore que "outre la poursuite de la détention illégale de l’arme à feu et du poing américain, la poursuite de la lutte contre les stupéfiants restera une priorité d’action du parquet d’Ajaccio, la présentation en comparution immédiate de l’individu étant un moyen d’apporter une réponse rapide à ce type de faits qui portent nécessairement atteinte au contrat social."