Ajaccio : Un concert de Noël caritatif avec le Chœur d'Hommes de Sartène au profit de la CLE

Le Chœur d'Hommes de Sartène, renommé pour son talent vocal, a décidé de dédier ce concert à une cause noble, en soutien à la Coordination inter-associative de Lutte contre l'Exclusion (CLE) de Corse. Dans ces temps difficiles, marqués par les défis économiques et sociaux, la CLE joue un rôle essentiel en luttant contre la grande pauvreté en Corse depuis sa création en 2004. Ce concert contribuera aux actions de la CLE, en particulier en finançant des initiatives d'aide alimentaire d'urgence. En participant à cet événement musical, les citoyens auront l'occasion de soutenir une cause cruciale tout en profitant de la magie de la saison des fêtes.



Qu'est-ce que c'est la CLE ?

La CLE rassemble 15 associations œuvrant de manière collaborative pour atténuer les effets de la pauvreté en Corse. Parmi ses objectifs, elle vise à sensibiliser à la réalité de la misère et à développer des projets communs pour améliorer la vie des personnes touchées par la pauvreté. Elle s'engage également à intégrer ces personnes dans la conception et la mise en œuvre des projets les concernant, tout en unissant les acteurs clés pour lutter contre les causes et les conséquences de la pauvreté.