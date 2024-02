Ajaccio : Un chantier de nuit pour rénover la chaussée du cours Napoléon

La Collectivité de Corse annonce la réalisation de travaux de réfection du revêtement de chaussée du cours Napoléon, situé sur la RT 21 à Aiacciu, du lundi 5 au jeudi 8 février 2024. Afin de réduire les perturbations pour les usagers, ces travaux seront effectués de nuit de 21 heures à 6 heures.



Les travaux seront organisés en deux phases. La première phase concernera la zone entre le Monoprix et l’hôtel Kalliste, avec des travaux de rabotage prévus pour la nuit du 5 février 2024, suivis des travaux d’enrobés pour la nuit du 7 février 2024.

La deuxième phase concernera la zone entre l’hôtel Kalliste et l’avenue Beverini, avec des travaux de rabotage planifiés pour la nuit du 6 février 2024, et des travaux d’enrobés pour la nuit du 8 février 2024.



Pendant cette période, la circulation et le stationnement seront interdits pendant la nuit sur le cours. Une déviation sera mise en place via le boulevard Sampiero pour faciliter les déplacements des automobilistes.