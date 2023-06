Ajaccio : "Tous pour chacun" remporte le trophée Philippe-Séguin

C’est la consécration de beaucoup de travail pour le Club Ajaccien de football Tous pour chacun, qui s’est battu pour être inclusif et pouvoir le revendiquer.



Le 23 mai dernier à Paris, la Fédération française de Football a braqué les projecteurs sur seize clubs, seize lauréats qui se sont vus avoir l’honneur de recevoir le Trophée Philippe Séguin de la Fondaction du football. Cette récompense, décernée chaque année à des clubs de tout l’hexagone, vise à reconnaître les meilleures initiatives sociétales des clubs amateurs. Quatre catégories liées à la responsabilité sociétale ont été mises à l'honneur : éducation et citoyenneté, mixité et diversité, solidarité et inclusion, santé et environnement.





Créée à l'initiative de Philippe Séguin, premier président du Fondaction du Football, l'opération des "Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football" est un appel à candidature visant à identifier, soutenir et valoriser les initiatives citoyennes déjà mises en œuvre par les clubs de football amateurs et professionnels et les joueurs.



241 actions ont déjà été récompensées lors des 14 premières éditions, pour plus de 800 000 € au total. Parmi les projets portés et récompensés, certaines actions débouchent sur une généralisation à l'initiative du Fondaction du Football.







Parmi les nominés, le club inclusif Tous Pour Chacun d’Ajaccio, dans le quartier de la Croix d’Alexandre, a été distingué pour sa création d'une section de football inclusive. Affilié à la Fédération française de football et reconnu par la Ligue corse de foot, le club est ouvert à tous.

Cette initiative, lancée par Wandis Le Hui, éducateur spécialisé dans les handicaps et fondateur de l'association, vise à favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, en leur offrant la possibilité de pratiquer le football aux côtés de joueurs valides et d’enfants. Parallèlement, le club mène des actions de sensibilisation auprès des autres clubs insulaires pour encourager et sensibiliser à l'inclusion.



Grâce à cette démarche, des joueurs handicapés et ceux valides peuvent pratiquer ensemble, favorisant ainsi l'épanouissement et la cohésion sociale.



Pour Wandis Le Hui, éducateur spécialisé dans les handicaps et fondateur de l'association, c’est une réelle avancée: “Cette consécration était vraiment importante. Ça nous a permis d’être reconnus et lors de la cérémonie on a senti de la reconnaissance. Après deux ans de travail, enfin notre initiative est prise en compte, et ça nous donne de l’espoir pour les prochaines actions du club. On espère vraiment que l’initiative sera maintenant reprise dans d’autres villes insulaires. Ce trophée nous permet d’avoir plus de crédibilité, de poids, et il sera sans aucun doute un support pour les prochains projets”.





La reconnaissance accordée lors de la remise du trophée Philippe-Séguin à Tous Pour Chacun souligne l'importance pour la Fédération Française de Foot ( FFF ) de soutenir et d’encourager les initiatives visant à promouvoir l'inclusion et la diversité dans le football amateur. Ces actions sociales ont un impact positif en favorisant la participation de tous, indépendamment des différences, et en créant des environnements plus ouverts et solidaires.