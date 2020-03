Ajaccio. Quatorzaine, jour 2

L’information aux passagers va être, dès demain, renforcée. La Croix rouge et la protection civile seront présentes à l'arrivée des bateaux et avions pour répondre aux interrogations des passagers et rappeler l'ensemble des mesures mises en oeuvre. Il ne s’agit donc pas de contrôles à proprement parler. Toujours concernant les transports, le Préfet de Corse et le Maire d’Ajaccio se sont opposés à l'escale d'un bateau de croisière, prévue demain. Une personne porteuse du virus serait à bord.Le plan blanc a été déclenché et deux tentes trônent désormais à l’extérieur de l’établissement, une de « tri » des patients et une autre destinée aux prélèvements. Hors service pour le moment, elles ont été montées afin d’anticiper la saturation prochaine du centre 15, chargé de la régulation.Les personnels soignants qui ont été en contact avec des cas avérés sont, après évaluation de leur niveau de risque, priés de rester chez eux et de limiter au maximum les contacts avec les publics fragiles : « nous devons surveiller notre température et contacter le 15 si des symptômes apparaissent » expliquent Maud et Clément, un couple de soignants en quatorzaine.Les parents d'élèves sont toujours plus inquiets. Alors que le Coronavirus se propage à très grande vitesse sur l'ile, ils demandent que la mesure de fermeture des établissements scolaires actuellement en vigueur à Ajaccio, soit étendue à toute la Corse."Tant que cette mesure ne sera pas appliquée, nombreux sont ceux qui ont choisi de ne plus scolariser leurs enfants" affirme Denis Lucciani, président de l'Associu Parenti Corsi.Afin de répondre aux inquiétudes des parents d’élèves, la Rectrice leur a fait parvenir un courrier leur assurant « qu’un lien pédagogique et journalier [sera] maintenu avec le professeur ».Pour ce faire, les enseignants sont mobilisés : ils doivent prendre contact au plus tôt avec les familles et leur expliquer le fonctionnement du dispositif d’enseignement à distance ainsi que ses modalités de mise en œuvre, selon si elles disposent ou non d’une connexion internet et d’un ordinateur à disposition.Les établissements scolaires et crèches d'Ajaccio sont fermés depuis ce lundi, et ce pour une durée de quatorze jours. La ville, comme on le sait, est considérée comme un "cluster", un foyer épidemique.Pour cette raison, depuis hier, avec force et determination, les élus des communes limitrophes à Ajaccio, une dizaine de maires de la CAPA, réclament que la mesure de fermeture soit étendue à l'ensemble du bassin de vie ajaccien.Le préfet refuse leur demande.Alors qu’Ajaccio compte désormais 36 patients confirmés, cette deuxième journée de quatorzaine s’achève avec l’annonce d’un deuxième décès d’un patient de 75 ans présentant des comorbidités.