Ajaccio : Plusieurs personnes interpellées et mises en examen pour trafic de produits dopants

Sur la page Facebook de de la Gendarmerie nationale de Corse, on a appris que les Gendarmes de la Brigade de Recherche d'Ajaccio ont mené une enquête d'envergure pour mettre un terme à un trafic de produits anabolisants.

Mobilisés suite à l’ouverture d’une information judiciaire ouverte en décembre 2018, les militaires de la Brigade de recherche d'Ajaccio ont après plusieurs mois d’enquête, mis à jour un trafic de produits dopants destinés aux culturistes et adeptes des salles de sport de la région. Les premières interpellations menées sous le pilotage de la compagnie de gendarmerie d’Ajaccio, avec l’appui d’agents de l’Agence Régionale de la Santé (ARS), permettaient de découvrir une quantité importante de stéroïdes anabolisants et produits pharmaceutiques.

Poursuivis pour des faits d’importation, acquisition, offre ou cession, détention, transport illicite de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II, d’exercice illégal de la médecine et d’exercice illégal de la profession de pharmacien, quatre hommes ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Le mercredi 29 janvier 2020, la BR d’Ajaccio, appuyée par des inspecteurs pharmaciens de l’ARS a conduit une nouvelle opération de police judiciaire.

Au cours de celle-ci, c'est cette fois un professionnel de santé du grand Ajaccio qui a été interpellé. Présenté à son tour devant un juge d'instruction, qui lui a signifié sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.