Ajaccio : Nouvelle mobilisation de Corsica Pulita contre le plan déchets

Corsica Pulita a appelé la population à se rassembler à Ajaccio ce vendredi 15 décembre pour demander la révision du plan régional de gestion et de traitement des déchets. Ce plan, qui sera soumis en février prochain au vote l'Assemblée de Corse, est au cœur d'une vive opposition de la part de la coordination, qui exige son retrait immédiat. Les motifs avancés par Corsica Pulita sont multiples, allant des risques environnementaux et mafieux aux conséquences sanitaires. La mobilisation, soutenue par quinze associations de défense de l'environnement et de la santé, ainsi que par des collectifs anti-mafia, fait écho à l'appel similaire lancé fin octobre. Les membres de la coordination expriment une profonde inquiétude face aux récents revirements de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif, qui, jusqu'à récemment, rejetaient la filière Combustibles Solides de Récupération/Incinération ainsi que la privatisation de la gestion des déchets qui figurent aujourd'hui dans le plan.



Suite à l'enquête publique menée par l'Office de l'Environnement, la coordination Corsica Pulita a publié un communiqué commentant les résultats. "On observe un rejet total de ce plan, pour les risques environnementaux, les conséquences financières et la gestion privée qu'il implique", lit-on dans la note.



Un rassemblement qui amènera à réfléchir

Léo Battesti, porte-parole et cofondateur du collectif "Maffia nò, a Vita iè", s'est exprimé vivement contre le plan, le qualifiant de préjudiciable pour la Corse. "Moi, je suis abasourdi. Je me demande comment des gens qui se sont battus pour arriver au pouvoir, sur des bases nouvelles, à savoir que les citoyens s'expriment, puissent capituler sous des lobbyings", a-t-il déclaré. Il a souligné la complexité actuelle de la politique en matière de déchets en Corse, marquée par une multiplication de structures, favorisant le clanisme et la mafia. Battesti a appelé à une prise de conscience urgente de la part de la majorité territoriale, de l'opposition et de tous les élus pour stopper le projet. "J’ose espérer que notre rassemblement de ce matin les amènera à réfléchir. Il est nécessaire que les élus croient de nouveau en la Corse, ce qui n’est plus le cas à l’heure actuelle", a souligné Battesti.



Dans leur communiqué, la Coordination Corsica Pulita a directement interpellé les élus de la CDC, les enjoignant "de se prononcer pour le retrait de ce plan", affirmant qu'il ne répond ni au bon sens ni aux intérêts des Corses actuels et futurs.