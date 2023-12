Ajaccio : Les salariés de la librairie des Palmiers multiplient les actions pour sauver leur emploi

Établissement emblématique de la ville d'Ajaccio, la librairie des Palmiers fermera définitivement ses portes le 23 décembre prochain en raison d’importantes difficultés économiques et de la concurrence féroce à laquelle elle est confrontée. Cette situation est actuellement très difficile à vivre pour les quatre salariés. “Cela fait une semaine que nous vivons assez mal le fait que la librairie ferme parce qu’au départ, on nous avait dit qu'elle fermerait à la fin du mois de décembre. Malheureusement, samedi dernier, nous avons découvert dans un article paru dans la presse que la librairie fermera finalement le 23 décembre à 19 heures”, explique une employée. “Nous avons aussi appris que notre librairie sera par la suite remplacée par une crêperie. Mais ce qui nous gêne le plus, c’est que nous n’avons pas eu beaucoup de contact avec la direction depuis le mois d’octobre, mois où nous avons appris que l’on serait en chômage économique fin décembre. Ce qui est aussi très douloureux pour nous, c’est que nous connaissions les difficultés rencontrées par la librairie, mais nous n’avons pas été suffisamment informés par la direction de la gravité de la situation.”



Création de trois pétitions



La fermeture de la librairie des Palmiers affecte également beaucoup Bernard Bouquet, écrivain insulaire. “C’est une véritable tragédie, Il apparaît impensable aujourd'hui alors que la culture est l’élément fondamental de la démocratie qu'une librairie comme celle-ci, qui a une histoire, puisse disparaître. Nous, les auteurs, avons besoin de ces points de chute pour exister. Nous sommes complètement atterrés”, indique-t-il. “Nous n’avons pas la solution en tant que telle, on fait un constat qui est un constat simplement de tristesse et la demande des employés est évidemment éminemment légitime. Nous sommes du fond du cœur avec les salariés, mais malheureusement nous n’avons pas de pouvoir décisionnaire. Nous savons bien évidemment que ce combat pour défendre la culture sera difficile. Mais il faut le faire parce qu’il y a deux librairies intéressantes dans le centre-ville d’Ajaccio, la perte de l’une d’entre elles, dans un endroit aussi stratégique, serait une véritable catastrophe pour la ville.”



Décidés à faire le maximum pour sauver la librairie des Palmiers, les salariés multiplient les initiatives depuis plusieurs jours. “Nous avons créé deux pétitions en ligne, l'une sur la page Facebook Aiutu sauvons le personnel de la librairie des Palmiers et la librairie qui compte à l’heure actuelle plus de 42000 signatures. Puis une autre sur mes opinions.com pour laquelle nous avons déjà obtenu plus de 2000 signatures”, affirme une employée. “Nous en avons aussi une à la librairie en format papier parce qu’il y a beaucoup de clients qui viennent encore en boutique. Récemment, des enfants ont été chercher leurs parents en maison de retraite parce qu’ils voulaient impérativement revenir à la librairie pour signer la pétition.”



Les salariés comptent également sur la population ajaccienne et les différentes institutions pour faire bouger les choses. “Nous ne savons plus où taper, nous avons besoin des Ajacciens. Nous, nous faisons ce que nous pouvons à notre petite échelle, on a fait des pétitions, on en a parlé à la radio. Bien entendu, le lendemain, nous avons reçu des appels de la mairie, de la Collectivité de Corse qui est également venue nous voir et je les en remercie très chaleureusement. Il y a aussi la Chambre de commerce et d’industrie de la Corse-du-Sud qui nous a appelés. ils ont été là et c’est certain, que ça, ne l'oublieront jamais maintenant, je pense qu’il faudrait que la mairie mette un droit de préemption sur cette librairie, c’est indispensable”, déclare-t-elle. "Il faut tout arrêter et essayer de parler avec notre direction pour essayer de garder cette institution qui est à l’heure actuelle, la plus vieille librairie de Corse. Il faudrait regrouper le maximum de personnes, que tout le monde vienne en magasin et que l’on fasse une réunion publique avec les médias pour empêcher la fermeture de notre établissement qui existe tout de même depuis 1909.”