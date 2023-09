Ajaccio : Les journées de la Marie-Do font leur retour sur la place Miot

Du côté du programme de cette 16édition, plusieurs temps forts sont annoncés, à commencer par un nouveau rendez-vous. « Nous allons démarrer avec un thé dansant en partenariat avec le CIAS d’Ajaccio et l’école Top Danse le le vendredi après-midi qui sera animé par Sissi Palandri, qui est un ami d’enfance de Marie-Dominique Versini », dévoile Catherine Riera. Suivra ensuite l’inauguration officielle des journées à partir de 18h30, qui donnera lieu à une soirée musicale animée par les groupes i Picacciu et Boston Georges, autour d’un veau bio à la broche proposé par Philippe et Jean-André Flori. « Cela va être un joli moment gourmand et musical. Et parallèlement à cela, sous le chapiteau, il y aura deux galas de danse des écoles Tendanse et Emouvance », ajoute la présidente de la Marie-Do en précisant que les écoles Choregraphia et Aspara feront à leur tour le show le samedi après-midi, avant de laisser la place aux battle de hip hop d’Indepen’Danse et au spectacle de Mademoiselle Pierantoine le dimanche.Le samedi, à partir de 19h, une seconde soirée musicale aura lieu sur la place Miot avec le groupe les Zinzins, tandis que le traditionnel loto se déroulera sous le chapiteau. Le dimanche matin sera plus sportif, avec les toujours très attendues courses de la solidarité allant de 500m à 10km. À noter qeue durant ces deux jours les gourmands ne seront pas en reste et pourront profiter d’une paëlla le samedi ou de moules frites avec i Pescadori in Festa le dimanche, à l’heure du déjeuner.Enfin, les journées de la Marie-Do se termineront autour du défilé de mode avec le comité miss Corse et les mannequins d’un jour. « Ces femmes en traitement témoigneront comme chaque année de leur courage face à cette maladie », livre Catherine Riera en indiquant d’ailleurs que cette édition sera marrainée par Eva Colas, miss Corse 2017 et 1dauphine Miss France 2018. « Elle devait être notre marraine lors de l’édition 2020 qui avait dû être annulée à cause du Covid. Nous sommes ravis de l’avoir avec nous pendant ces trois jours », se réjouit la présidente de la Marie-Do.Tout au long du week-end il sera également possible d’acheter des billets pour la grande tombola organisée par l’association avec plus de 25 000 euros de lot à gagner. « Pour ceux qui ne peuvent pas venir sur la place Miot et qui veulent malgré tout tenter leur chance, il est possible d’acheter les billets en ligne cette année », annonce encore Catherine Riera.