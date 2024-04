Ajaccio : Les écoles des Salines célèbrent l'esprit olympique en vue des JO 2024

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, la Ville d’Ajaccio a organisé la première manifestation impliquant les écoles élémentaires des Salines. Le vendredi 15 mars dernier, 120 élèves issus des écoles Simone Veil, Salines VI et Jérôme Santarelli ont pris part à une journée exceptionnelle au Complexe Sportif de Vignetta : les « mini-olympiades ».



Sous la houlette de la DGA Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers, dirigée par Karim Amraoui, Coordinateur Sport Politique de la Ville, et de l’équipe du Centre Social des Salines, les jeunes ont eu l'opportunité de découvrir et de s'initier à différentes disciplines sportives, tout en s'imprégnant des valeurs fondamentales prônées par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Répartis en équipes, les élèves ont rivalisé d'énergie et de fair-play sur 9 ateliers, allant du handball à la gymnastique en passant par le rugby et la danse « Flash mobs ». Un moment fort en émotions où les enfants ont pu exprimer tout leur talent et leur enthousiasme, sous les encouragements des adultes encadrants, des parents et des enseignants.



La cérémonie de clôture a été l'occasion de récompenser les participants avec la remise de médailles, dans une ambiance chargée d'émotions. Chaque équipe a eu l'honneur de voir l'hymne de son pays être diffusé, symbolisant ainsi la diversité et l'esprit universel des Jeux Olympiques.



Cette première édition des mini-olympiades a rencontré un franc succès et a suscité l'enthousiasme général. Les organisateurs, ainsi que les participants, sont unanimes : cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment fort de partage, de découverte et de célébration des valeurs du sport. Une initiative qui, sans aucun doute, mérite d'être renouvelée pour perpétuer cet esprit olympique au sein des écoles des Salines.