Ajaccio : Le stationnement au cœur de la campagne des municipales

Jean-François Casalta propose une solution qui a été initiée et portée par la Chambre de Commerce au Phare et balises. Pà Aiacciu a aussi un second projet de parking qui se fera sur le terre-plein de la gare quand le projet fond de baie sera réalisé. C'est un projet, à long mandat, qui apportera une solution durable au problème du stationnement en cœur de ville.



Le candidat parle aussi des solutions à plus long terme, pour lui il faut revoir complètement l'entrée, l'aménagement et l'accessibilité à la ville.