Ajaccio : Le stade de l'ACA s'appelle désormais Michel Moretti

L'inauguration a réuni de nombreux supporteurs, des élus, d'anciens joueurs et dirigeants du club. Accompagnée par la musique municipale d'Ajaccio, la cérémonie a été l'occasion de se remémorer les réalisations remarquables de l'emblématique président.



Michel Moretti, visionnaire audacieux, a mené l'AC Ajaccio de la division d'honneur régionale jusqu'à la Ligue 1, la plus haute division du football français de l'époque. Son héritage est indéniable, tant sur le plan sportif que sur celui des infrastructures. Le président actuel, dans un discours, a souligné le pari audacieux porté par Moretti et son impact sur le club. "Le nom de Moretti restera désormais gravé à l'endroit où il a écrit une grande partie de l'histoire de l'ACA, une histoire qui est aussi la sienne", a déclaré le club dans un communiqué, témoignant ainsi de la reconnaissance éternelle envers celui qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du club corse.