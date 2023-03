Ajaccio : Le préfet salue les acteurs de l'aide humanitaire apportée aux réfugiés ukrainiens

"Aucun de nous ici ne peut réellement percevoir ce que vous avez vécu, mais les sourires qui se distinguent malgré tout sur vos visages témoignent de la force qui vous anime et doit, pour chacun de nous, constituer un exemple à suivre." Le préfet de Corse-du-Sud a reçu ce jeudi 16 mars à Ajaccio quelques dizaines de personnes parmi lesquelles des Ukrainiens réfugiés de la guerre, et du personnel les ayant aidés après leur arrivées en Corse.



Remerciant les différents services de l'État puis le Secours Populaire et Catholique, la Croix-Rouge, les Restos du cœur, Médecins du monde ou encore l'association solidarité Corse-Ukraine, entre autres, Amaury de Saint-Quentin n'a pas oublié de saluer l'élan de solidarité de la population. "La plupart ont été accueillis à Ajaccio, Porto-Vecchio, Bonifacio, Figari mais aussi Vico, où le maire François Colonna - ici présent - a mis trois logements du parc communal à disposition, a-t-il rappelé. Soyez assurés que vous êtes ici chez vous et que la France vous accueillera tant que vous souhaiterez demeurer sur son sol."



200 Ukrainiens ont été accueillis dans le département depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, ils sont 128 à s'y être installés.