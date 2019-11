Ajaccio : Le nouveau plan local d'urbanisme a été adopté

Lors du conseil municipal qui s’est déroulé ce lundi 25 novembre, les élus ont voté à la majorité le nouveau Plan local d’urbanisme (PLU), qui établit pour plusieurs années les règles d’urbanisme qui vont régir la commune.



Avant de soumettre son plan au vote du conseil municipal la mairie d’Ajaccio avait revu à la baisse ses projets d’urbanisation car, malgré un avis globalement favorable, la commission d’enquête publique avait exprimé quelques réserves à propos des« espaces stratégiques agricoles. (ESA) »











Les objectifs principaux







Pour la Mairie d’Ajaccio les objectifs principaux sont d’accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune, tout en accueillant une population nouvelle - dont la croissance est moins importante que prévu - en mettant en valeur le patrimoine tout en préservant l’environnement.



Malgré l’abstention ou le vote contraire de l’opposition depuis hier Ajaccio a donc son nouveau Plan Local d’Urbanisme que la majorité définit « un document protecteur, garant d’un développement maîtrisé pour Ajaccio et élaboré en concertation avec les Ajacciens » qui ont choisi en priorité l’aménagement des quartiers déjà existants. Les principales observations des citoyens ont été prises en compte dans le document final.











Rénover le bâti existant







Contrôler les constructions en périphérie et réinvestir le centre pour rééquilibrer la ville, c’est une de priorité de la municipalité qui maintient les exploitations sur la commune et favorise leur développement avec plus de 111 hectares supplémentaires de Zones Agricoles (soit 1263 hectares au total) et plus de 1600 hectares d’Espaces Stratégiques Agricoles (ESA). Le document proposé réduit de 70% les surfaces constructibles par rapport au PLU actuel qui date de 2013.







Ce Plan local d’urbanisme compte aussi 272 hectares de zones naturelles supplémentaires inscrites, sur lesquelles sera interdite toute nouvelle construction.





L'insatisfaction de l'opposition et des et des nationalistes





Pourquoi faire voter ce PLU à quatre mois des élections ? demande Paul Leonetti, conseiller municipal d'opposition Corsica Libera.







Désormais, le projet est dans les mains de la préfete pour avis avant son application.