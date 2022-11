Ajaccio : Le marché des jeunes a été un succès

Le Centre Intercommunal d’ Action sociale de la CAPA a organisé une nouvelle fois le marché des jeunes au Palatinu ce samedi 26 novembre. Ce rendez-vous qui a plus de vingt ans d'existence est un événement particulièrement attendu auprès des jeunes de 10 à 18 ans car il réunit chaque année des centaines d’exposants.

Il s’agit en effet d’offrir l’ opportunité aux adolescents de revendre les jeux auxquels ils ne jouent plus. "Cette nouvelle édition est une réussite, a souligné David Frau , vice-président du CIAS . Nous comptons cette année 300 exposants et le public est venu en grand nombre. Cette action représente un bel exemple d’économie circulaire. En fin de journée, les enfants ont la possibilité de laisser leurs invendus à des associations. Cette année ont été retenues : l’association des Jardins de l’ Empereur , Iniziativa et la Ludothèque. Cette action permet de sensibiliser au développement durable, mais également de donner une deuxième vie à des objets."



En plus des commençants en herbe, de nombreuses animations ont été proposées avec des initiations à l’escalade, du Cosplay , des jeux vidéo collectifs et des « ghjochi à l’ usu nustrale » grâce au service de la langue corse de la municipalité ajaccienne.



La recette de la buvette reversée "aux femmes victimes de violence "

Cette journée du marché des jeunes 2022 a revêtu la couleur orange en hommage aux « Orange Days » l ’occasion d e sensibiliser la jeunesse sur la problématique et la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette année c’est la FALEP qui a été retenue pour tenir la buvette. Elle destine l’intégralité de sa recette à l’ouverture d’un accueil de jour pour les femmes victimes de violence.



Enfin, ce rendez-vous est aussi l’occasion de rencontrer les jeunes, d’être à l’écoute et de répondre à diverses questions. Ainsi, différentes acteurs jeunesse et structures sociales avaient ouvert un stand « info jeunesse » afin d’aborder des sujets comme la santé, la culture, le sport, les loisirs, les droits.

M algré deux années blanches, le marché des jeunes a retrouvé son public et l’engouement des familles avec de beaux moments de partage et d’échange tout au long de la journée.