Ajaccio : Le concert de Felì à l'Empire reporté au 25 mai

Cette année marque les 35 ans de carrière de Felì, un anniversaire qu'il célèbre en grande pompe avec une tournée très attendue. Le coup d'envoi de cette tournée a été donné au Spaziu Carlu Rocchi avec la participation de l'ensemble féminin Isulatine, où deux concerts ont affiché complet les 13 et 14 mai. Felì s'est également produit le 11 mai au théâtre de Prupià.La date ajaccienne du 16 mai, désormais reportée au 25 mai, fait partie d'une série de spectacles du Giru 2024 qui promettent de ravir les fans. En tout, quinze concerts sont prévus entre la Corse et le continent. Le point culminant de la tournée sera atteint le 19 novembre, lorsqu'il montera sur la scène mythique du Casino de Paris.Malgré ce contretemps technique, l'engouement autour de la tournée de Felì reste intact, et les spectateurs sont impatients de le retrouver à Ajaccio pour célébrer cet anniversaire marquant de sa carrière.