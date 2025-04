Ajaccio : Le carnaval reporté en raison de la météo

La nouvelle est tombée ce dimanche matin, à quelques heures du lancement des festivités. En raison de conditions météo jugées défavorables, la municipalité d’Ajaccio a annoncé le report du Carnavali d’Aiacciu, prévu ce 13 avril dans l’après-midi.



« Les dernières annonces météorologiques ne permettent pas la tenue du carnaval d’Ajaccio ce dimanche dans les conditions espérées », précise la Ville dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux en fin de matinée.

Plutôt que de renoncer, la municipalité a choisi de décaler l’événement et a fixé une nouvelle date.

Les Ajacciens n’auront pas longtemps à patienter : le carnaval est officiellement reporté au dimanche 27 avril 2025. « Ne rangez pas vos costumes ! », invite la Ville, qui promet une fête d’autant plus belle grâce à ce délai supplémentaire. Cortèges, déguisements et animations seront donc au rendez-vous dans deux semaines, pour un Carnavali d’Aiacciu placé sous le signe de la joie et du rassemblement.