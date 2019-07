Ajaccio : Laurent Marcangeli, un destin politique

Premier titre de la collection Pulitica, aux éditions Clémentine, voici un entretien avec Laurent Marcangeli, maire d'Ajaccio, ou l'itinéraire d'un politicien de la nouvelle génération, un politicien dans le sens positif du terme. Enfant du cœur de la ville aux attaches cruzzinaises, Laurent entremêle sur plus de 400 pages d'un échange intelligemment mené par Frédéric Bertocchini, les événements auxquels il a assisté, ceux auxquels il a participé comme ceux qui ont marqué l'évolution du monde. Sensibilité et lucidité font chez lui bon ménage, entre la suprématie du noyau familial et la projection vers le leadership auquel il aspire depuis l 'adolescence.





Ses parents sont de sensibilité nationaliste, dont une mère syndiquée STC, mais son attachement à l'âme corse dépasse tout engagement. Laurent Marcangeli ressent les blessures, souvent d'injustice et d'incompréhension, liées à l'insularité. Cela a a-t-il favorisé son engagement ? Sans doute. Mais il définit la philosophie de celui-ci de façon plus globale, teintée d'humanisme (il croit au progrès humain) et d'une forme d'idéalisme que le contact des réalités atténue parfois. Laurent Marcangeli parvient à dater le « déclic » qui a décidé de sa vocation : un discours de Jacques Chirac au début de l'année 1995. Il a trouvé son modèle.





A l'âge où l'on affiche les posters des stars, il épingle le portrait du futur Président de la République au mur de sa chambre. A 14 ans, il le sait, il fera de la politique, non pour une simple participation militante, mais « dans l'idée de diriger. » C'est dans cet état d'esprit qu'il adhère au RPR. La machine est lancée. A vingt ans, en 2000 voici Laurent Marcangeli candidat sur la liste CCB-RPR conduite par Marc Marcangeli, à l'occasion d'une municipale partielle. La liste gagne, mais il n'est pas élu, car il occupe une place trop éloignée. Première élection néanmoins, et premier contact avec une situation qu'il apprendra sans cesse à mieux connaître : celle des soubresauts et des calculs en forme de peaux de bananes qui caractérisent la droite ajaccienne, entre alliances, tentations de mésalliances et prises de risque suicidaires.





Au fil des pages, sous le regard souvent sans concession de l'élu, s'éclairent ainsi quelques situations qui ont paru bien compliquées, non seulement dans la ville, mais aussi au Département et à l'assemblée de Corse. Laurent Marcangeli jalonne son parcours - mairie, députation, CAPA - explique en évitant la tentation de justifier, et en vient à l'époque actuelle, son autonomie politique acquise et ses espérances pour l'avenir...





Cet ouvrage dense montre comment celui qui est au départ un simple témoin peut devenir, à force d'obstination et de persévérance, un acteur essentiel de la vie politique insulaire. Au-delà du hasard, un destin bascule lorsqu'on sait forcer les circonstances. Comment une existence individuelle s'inscrit dans un destin collectif, voilà donc l'objet de ce livre qui se lit comme le roman d'une vie – une vie qui s'est fixé une ligne à la mesure de ses ambitions.







Laurent Marcangeli, itinéraire d'un enfant d'Ajaccio – Entretien avec Frédéric Bertocchini – Éditions Clémentine, 424 pages, 21 euros .