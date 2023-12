Ajaccio : La ville se végétalise pour s'adapter au réchauffement climatique

Le manque d’espaces verts dans la ville est un grief que les Ajacciens évoquent depuis plusieurs années, et qui s’accentue avec le réchauffement climatique. La municipalité prend ce problème à bras le corps depuis quelques années, comme en témoignent les nombreuses plantations effectuées sur le cours Napoléon, durant la phase finale des travaux. Cette rénovation de la végétation est aussi l’un des éléments mis de l’avant dans le nouveau projet de la place Diamant.

Mais pas seulement. La stratégie globale de la municipalité a été présentée ce jeudi par Caroline Corticchiato, élue en charge de la transition écologique : « Nous avons établi un diagnostic précis depuis 2020, qui nous a permis de réfléchir à des aménagements plus durables et plus résilients. Pour amplifier notre démarche, nous avons établi un partenariat avec la Banque des Territoires, qui nous soutient financièrement. Oui, il nous a fallu du temps. C’est un chantier d’envergure qui s’est présenté à nous. Le résultat aujourd’hui donne lieu à une feuille de route opérationnelle qui va nous conduire à changer le visage de notre ville. »



La Ville d’Ajaccio a ainsi pu d'ailleurs bénéficier du dispositif SGREEN, déployés par la Banque des Territoires pour l’accompagner dans le renforcement de la présence de la nature en ville, sur le périmètre Opération de revitalisation de territoire (ORT) du programme « Action Cœur de Ville ».



1 400 arbres plantés depuis 2017

Pierre-Jacques Boulet, responsable de l’Environnement au sein de la Ville d’Ajaccio, détaille les futurs aménagements prévus, à et effet : « Après plusieurs études, rapidement, nous avons ciblé trois secteurs du centre-ville, qui ont été fortement impactés par les ravages du charançon rouge : l’entrée de Ville, place Foch, et le boulevard Pascal Rossini et Lantivy. Nous allons déterminer maintenant comment développer la trame végétale à l’échelle de la commune et mettre en œuvre une feuille de route sur notre stratégie. Nous allons privilégier le patrimoine arboré, la végétalisation et la désimperméabilisation des sols. Il faut savoir que depuis 2017, nous avons déjà planté plus de 1400 arbres dans la Ville sur un total de 5 500 arbres référencés. Le but étant de planter encore 130 arbres sur le domaine public. L’arbre a des bienfaits écologiques très importants. On est très fiers au niveau du taux de réussite de la plantation du cours Napoléon avec un taux de 97%, alors que nous sommes sur un taux national de mortalité en zone urbaine à 4 ans de 10%. Aujourd’hui nous sommes à 3% à Ajaccio. L’aménagement de la place Foch est un projet d’ampleur qui va changer son identité. C’est une place qui a beaucoup d’activité commerciale et un patrimoine bâti important. Outre la plantation d'arbres et la désimperméabilisation des sols, nous allons également refaire tous les systèmes d’arrosage, avec un système plus raisonné, pour ensuite débuter la plantation prévue au printemps 2024 ».



Julia Tiberi, membre de l'opposition, salue l'initiative de la municipalité tout en soulignant l'importance de la végétalisation dans la lutte contre le changement climatique. "Cela permet d’atténuer notamment la surchauffe urbaine lors des périodes de canicules. Elle permet aussi de limiter les particules fines ainsi que la pollution sonore. La nature en ville est essentielle au bien-être des habitants. Nous regrettons juste que pour le moment les résultats ne se fassent pas encore sentir au niveau du cours Napoléon. J’imagine qu’il faudra du temps. Concernant, le choix des espèces, cela serait bien de privilégier des essences locales, comme l’arbousier, le myrte ou la bruyère arborescente ».



Une charte des promoteurs devrait également voir le jour afin de les contraindre à mettre une place encore plus importante concernant les espaces verts des futures constructions.