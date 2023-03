Ajaccio : La station de taxi déménage temporairement sur la place Foch

Lundi 13 mars marque le début du diagnostic archéologique sur une portion de l'avenue Eugène Macchini à Ajaccio, qui nécessite de déplacer de façon temporaire la station de taxis.



"Le premier adjoint au maire d’Ajaccio, Alexandre Farina, et l’adjoint au stationnement, à la circulation et aux travaux de proximité, Jacques Billard, ont rencontré les représentants des taxis pour déterminer un emplacement temporaire qui conviendra aux professionnels et à leurs clients et il a été décidé que la station temporaire serait localisée sur la place Foch et l'avenue Antoine Serafini du 13 mars au milieu du mois d'avril." explique la municipalité dans une note diffusé ce jour.



Les travaux préparatoires au diagnostic démarreront ce lundi, et les archéologues commenceront leurs sondages le 21 mars. "Cependant, assure ma mairie, ces derniers n'auront pas d'impact majeur sur la circulation et les déplacements piétons, à l'exception du long du périmètre de l’avenue Eugène Macchini qui sera fermée durant les opérations archéologiques."



À la fin du diagnostic archéologique, la station de taxis retournera à son emplacement d'origine à l'avenue Eugène Macchini.