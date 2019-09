Ajaccio : La résidence d’accélération de start ups démarre sa quatrième édition

La quatrième édition de la résidence d’accélération de start ups a été lancée ce lundi, organisée par la M3E et l’association émaho. Cinq entreprises ont donc rejoint une grande villa sur la commune d’Appietto er même si le cadre est idyllique, il ne s’agit pas de passer des vacances. En effet, les entrepreneurs seront coachés sans relâche pendant quatre jours avec un planning intensif de 9h à minuit tous les jours. Le but est de leur permettre de développer leurs start ups et d’acquérir les compétences nécessaires pour pérenniser leur projet.



« Trois coachs et quatre experts seront à la disposition des start ups - a expliqué Jean Leccia, directeur d’émaho. - Diverses thématiques seront abordées comme le business model ou le pitch de projet. Depuis quatre ans nous encadrons cinq entreprises pour ce type de résidence. Ces entreprises sont sélectionnées parmi environ une quinzaine de start ups ».



Et finalement, les organisateurs s’accordent sur le fait que les corses continuent à entreprendre et à innover puisqu’il n’y a pas de baisse de candidature. Cette année, la résidence accueille des projets aussi innovants que variés. En effet, on retrouve « Se vendre à soi même » qui propose de d’obtenir des liquidités, protéger ses proches, conserver et transmettre son patrimoine sans avoir à s’en séparer, l’application « SlowTrip », un réseau social pour les voyageurs du monde entier, « MidGard » propose des drones équipés de capteurs qui survolent les zones critiques comme les feux de forêt et rassemblent des informations sur la situation, l’application « Popay » est un moteur de recherche qui permet de trouver ses articles dans les magasins à proximité et enfin « Nikel by Kalliste » qui propose le 1er papier toilette humide de voyage.



Si les entrepreneurs ne seront pas ménagés, ils auront malgré tout quelques instants pour décompresser en faisant un peu de paddle.



Au delà de cette résidence d’accélération de start ups, l’association émaho continue toute l’année ses animations y compris sur le territoire ajaccien en proposant notamment à la fin du mois de septembre un atelier gratuit pour découvrir les métiers du graphisme. D’autres ateliers suivront.



Autre projet d’envergure, l’organisation d’un hackathon de l’économie circulaire avec l’ADEME les 16, 17 et 18 octobre prochain à Bastia. Ces trois jours permettront aux 70 participants répartis en équipes de 5 de vivre une expérience intense de 36h pour imaginer, créer et prototyper un projet applicable en Corse ou ailleurs.