Ajaccio : La consule générale du Maroc en Corse aux Jardins de l'Empereur

Arrivée depuis quelques mois en Corse, N aj ou a El Ber rak , la n ou vel le cons ule g én ér ale du Mar oc , a décidé de montrer qu’elle n’était pas seulement présente pour une représentation diplomatique, mais aussi pour se rapprocher de la population. Elle a donc accepté sans hésiter l'invitation qu’Hichame Karaa, enfant des Jardins de l’Empereur à Ajaccio, lui a fait pour participer à une journée d'échange avec des élus locaux, des représentants de l’État, des associations culturelles et sociales, mais surtout des habitants du quartier.



Ainsi, Edouard, entrepreneur et Président du Conseil Citoyen qui réside dans le quartier depuis 50 ans a raconté comment il a emménagé dans un microcosme tout confort avec café, pharmacie, boucherie, etc. Il a ensuite retracé, pesant chaque mot, le déclin de tous les commerces, dû en grande partie à une montée certes d’une délinquance pas seulement issue de ce quartier, mais aussi à une image exacerbée médiatique négative : « On montre toujours ce qui ne va pas bien, c’est vendeur. Mais on ne dit pas assez ce qui est positif ». Celui qui a été qualifié de « mémoire institutionnelle du quartier » par la consule n’a jamais quitté les Jardins De l’Empereur et dit fièrement qu’il « peut aller manger chez n’importe quel voisin peu importe sa communauté d’origine » a tenu à démontrer que la citoyenneté la mixité et la solidarité est bien présente.



Ces propos ont trouvé un écho dans les avancées de ce quartier « qui s’est reconstruit grâce à l’aide des pouvoirs publics locaux et nationaux ainsi qu’avec la volonté des habitants » explique Hichame Karaa.



Après un temps d’échange avec la population, la consule a visité l’ensemble des infrastructures développées en quartier accompagnée par Simone Guerrini, adjointe au Maire, déléguée à la culture.



Au-delà de la simple rencontre, ce rendez-vous se veut une passerelle culturelle et artisanale entre la Corse et le Maroc. Lors de la découverte du Micro-Folie, le musée numérique installé récemment dans le quartier, la consule générale a notamment suggéré un rapprochement avec celui de Rabat pour échanger du contenu. De quoi annoncer les prémices d’une collaboration concrète.