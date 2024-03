Ajaccio : "La boîte au grand cœur 2A" est ouverte

À noter que U Liamu Gravunincu reste le point de collecte principal de collecte jusqu'au 28 mars. Celavu Mezzana U Liamu Gravunincu Chioso cumunu 20167 Peri Spar Supermarché Lieu dit Ustaria, Peri Meria di Cutuli è Curtichjatu Pôle social Sesac Mairie annexe Sarrola-Carcopino Brasserie Segafredo Leclerc Baléone Auchan Atrium Mairie d'Afa Segafredo Géant Casino



Ajaccio centre Maisons de quartier des Cannes Spar Diamant Radio Frequenza Nostra CC Salines Carrefour Finosello



Prunelli Médiathèque de Bastelicaccia Mairie d'Eccica Suarella École primaire d'Eccica Suarella



Pieve d'Ornano / Porticcio Mairie deSainte Marie Siché Mairie de Porticcio/ Grosseto-Prugna Carrefour Market Porticcio https://www.helloasso.com/.../la-boite-au-grand-c-ur-2a...

"Cuntemú nantu a vostra generosità e a vostra umanità o cari"

L'action de Pâques de La boîte au grand cœur 2A en faveur des personnes précaires et isolées a débuté le 15 mars et se poursuit cette année jusqu'au 28.Mais pour apporter un peu de réconfort aux personnes précaires ou isoléesLa boîte au grand cœur qui a recensé 150 hommes, 200 femmes et 68 enfants a besoin de produits d'hygiène et d'accessoires de saison (casquettes, foulards, parapluies, petits sacs , sac à dos, tote bags, etc.) a lancé un appel à la générosité auprès de la population la région ajaccienne."Nous vous remercions de participer à notre action en déposant un sac déjà prêt dans l'un de nos points de collecte officiels", explique l'association sur les réseaux sociaux en soulignant qu'en offrant un article demandé ou tout autre don va permettre, une fois encore, à La boîte au grand cœur 2A de soutenir les plus démunis, mais " également nos anciens dans les Ehpads".