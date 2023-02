Ajaccio : La Médaille de la ville remise aux karatékas Sandra Sanchez et Jesùs del Moral

Avec deux titres de championne du monde, un titre de championne olympique, sept titres de championne d’Europe et pas moins de 35 médailles à son nom, Sandra Sanchez est une véritable légende dans le monde des sports de combat.



La sportive et son son entraîneur Jesùs del Moral, qui se trouvent afin d'animer un stage dans le cadre d'un partenariat avec l'ACA Karaté, sont unanimement reconnus comme une équipe ayant un parcours exemplaire dans le monde du karaté et du sport en général. Pour cette raison la municipalité a décidé de mettre à l’honneur les deux athlètes.