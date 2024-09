Ajaccio : La Galerie Napoléon transformée en parking souterrain

Chaque jour, 62 000 véhicules pénètrent dans la cité impériale, dont 42 000 via Saint-Joseph et 20 000 par l'avenue Noël-Franchini, d’après les données de la Communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA). Plus de 80 % des Ajacciens utilisent la voiture pour se rendre au travail, ce qui complique le stationnement en centre-ville. Pour remédier à cette situation, la municipalité a presenté ce jeudi le projet d'un parking ssouterrain sous la Galerie Napoléon, avec l'ambition d'apporter une amélioration notable à la mobilité dans l’hypercentre d’Ajaccio. Le maire Stéphane Sbraggia voit en ce projet une solution complémentaire"- "La municipalité a déjà mis en place des initiatives pour pallier les difficultés de stationnement, notamment grâce au parc relais de la Miséricorde, qui permet aux usagers de laisser leur véhicule en périphérie et d’accéder au centre via des navettes. Dans la même lignée, le projet d’extension du parking du Diamant offrira 200 places supplémentaires, répondant à la saturation actuelle du stationnement dans cette zone stratégique dans la ville" affirmé l'élu en defendant un projet, qui " doit permettre de désengorger le centre en facilitant l’accès aux commerces et services."



Malgré l’importance de créer de nouvelles places de stationnement, Stéphane Sbraggia a insisté sur la nécessité de développer des solutions alternatives pour limiter l’usage de la voiture en centre-ville. « On ne pourra jamais créer assez de parkings pour absorber toutes les voitures. Avec une voiture par habitant et même des adolescents possédant des voitures sans permis, il devient crucial de penser à d’autres modes de transport », a-t-il déclaré, appelant à une réflexion globale sur la mobilité urbaine à Ajaccio.



Un projet qui s’inscrit dans la continuité

Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse-du-Sud et ancien maire d’Ajaccio, a rappelé que l’idée d’un parking à la Galerie Napoléon n’est pas nouvelle. « La réflexion autour des Galeries Napoléon ne date pas d’hier. Cela fait plusieurs années que nous réfléchissons à la meilleure manière de réutiliser cet espace emblématique, malheureusement vide depuis trop longtemps », a-t-il indiqué en regrettant l’abandon d’un projet antérieur plus ambitieux qui prévoyait la création de 600 places.







Des réserves sur l’impact commercial

Toutefois, le projet ne fait pas l’unanimité. Julia Tiberi, élue d’opposition, a exprimé ses réticences lors du conseil. Selon elle, la transformation de la Galerie Napoléon en parking pourrait freiner une possible revitalisation commerciale. « Nous pensons que cet espace aurait pu être réhabilité pour dynamiser l’activité économique du centre-ville. Le choix du parking est une réponse à court terme, mais il faut réfléchir à l’impact sur le commerce local », a-t-elle souligné.