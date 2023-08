Ajaccio : La 11ème grande braderie promet de belles affaires du 24 au 26 août

C’est un moment que de nombreux Ajacciens attendent avec impatience. La 11e édition de la grande braderie revient de jeudi à vendredi dans de nombreuses boutiques du centre-ville. Organisé par la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville d’Ajaccio (FACCA), en partenariat avec la Ville d’Ajaccio et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, cet évènement donne lieu à chaque fin d’été à une période de soldes après les soldes dans la cité impériale.



Ainsi, vêtements, chaussures, articles pour enfants, bijoux et bien d’autres produits seront comme toujours proposés à des prix très avantageux pouvant aller jusqu’à -50% voire -70%, à l’occasion d’un déstockage massif visant à laisser place à la collection automne hiver, tout en faisant rentrer de la trésorerie pour les boutiques. Un rendez-vous désormais bien installé et très prisé par la clientèle.



« Dès que l’on dépasse la date du 15 août, les gens commencent à nous demander quand a lieu la braderie. C’est un évènement qui est très important économiquement et qui marque vraiment la saison », sourit Marina Fondacci, présidente de la FACCA, « Si l’on prend le temps de faire le tour des commerces, on peut faire de très très bonnes affaires, car l’ensemble des commerçants pratiquent des prix très attractifs. C’est donc une grande satisfaction pour les clients qui voient leur pouvoir d’achat diminuer de jour en jour et cela répond à un besoin et une véritable attente ».



Durant trois jours, les amateurs de bonnes affaires ont donc rendez-vous dans les ruelles du centre-ville où ils pourront tenter de dénicher l’article qui leur faisait de l’œil à moindre prix, ou même se laisser séduire par un coup de cœur. En outre, pour ceux qui craindraient d’affronter les températures caniculaires pour aller chiner les bonnes affaires, il sera possible d’effectuer ses achats jusqu’à minuit vendredi, à l’occasion de l’incontournable shopping de nuit qui connaît un bel engouement cette année.