Ajaccio : L’immersion pour faciliter les recrutements

Jeunes majeurs, personnes en reconversion, travailleurs en situation de handicap, en tout, ce sont une dizaine de demandeurs d’emploi, répartis entre la cuisine et le service, qui se sont essayés au monde de la restauration avec cette première opération. « Ils avaient envie de découvrir ou prévu de s’orienter vers ces métiers. Ce sont des publics un peu éloignés de l’emploi à qui il faut tendre la main pour pouvoir d’une part leur permettre de vivre de leurs revenus et leur offrir des chances de recrutement », indique Christian Sanfilippo, le directeur de France Travail Corse. Et certains de ces candidats semblaient déjà comme des poissons dans l’eau, à l’exemple de Dayan, 18 ans, qui a choisi d’officier en salle. « J’ai déjà beaucoup d’expérience en restauration », confie-t-il en insistant sur le côté « bénéfique » de cette initiative pour « se faire des contacts ». « Je compte rentrer dans une école d’hôtellerie en septembre », glisse encore le jeune homme.



Parmi les convives du jour, six restaurateurs ont toutefois pris place autour des tables. Avec l’intention de repartir avec un ou plusieurs futurs employés. Des recrutements qui pourraient aboutir très rapidement si un candidat les convainc au terme du repas. « On ne les juge pas forcément sur le savoir-faire technique, mais plutôt sur le savoir être », signale Benoît Chaudron, « On regarde comment le demandeur d’emploi va se comporter en équipe ou face à une tâche. On cherche aussi à savoir s’il va être capable de sourire, de bien se tenir et d’être à l’aise au contact du client ou de l’équipe, ou encore s’il écoute les consignes et les applique ». « Pour ceux qui n’ont pas du tout de métier, le recrutement va être difficile », concède-t-il toutefois, « Donc on va peut-être plutôt les orienter vers des écoles pour faire un stage d’un ou plusieurs mois, ou on pourra aussi faire un stage avec eux. Mais pour ceux qui ont un peu de métier derrière eux, l’embauche peut se faire dès aujourd’hui ».