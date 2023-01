Ajaccio : L'évêque de Corse a rendu un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI

Ce jeudi 5 janvier, une centaine de fidèles s'est retrouvée dans la cathédrale d'Ajaccio, pour rendre hommage au pape émérite Benoît XVI, décédé samedi dernier. Lors de cette cérémonie, Mgr François-Xavier Bustillo , l’évêque de Corse a rappelé les grandes étapes de la vie de l'ex-pontife qui a consacré plus de 70 années au Seigneur, tout au long de ses ministères de prêtre, évêque et pape.



Ce "serviteur humble", a renoncé à ses fonctions en 2013 après un pontificat de près de huit ans, ce qui constitue la première renonciation d'un pape depuis celle de Grégoire XII en 1415. Depuis lors, devenu pape émérite, il mène jusqu’à sa mort, une vie de silence et de prière, retiré dans le monastère Mater Ecclesiae, dont il ne sort que pour assister à quelques événements importants, notamment à l'invitation de son successeur, le pape François, ou se rendre en 2020 en Bavière auprès de son frère Georg alors mourant.



Un hommage sobre



A Rome une centaine de cardinaux, 4.000 prêtres et plus de 400 évêques ont convergé vers la place Saint-Pierre ce jeudi pour cet ultime hommage à l'ancien souverain pontife. Mais c'est bien sûr la présence de plusieurs dizaines de milliers de fidèles qui montre l'importance du défunt dans le monde catholique



Le pape François a présidé des obsèques solennelles mais sobres comme le voulait Benoît XVI rythmés par des chants grégoriens, comme les aimait le pape émérite "Nous sommes ici avec le parfum de la gratitude et l'onguent de l'espérance pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas. Nous voulons le faire avec la même onction sagesse, délicatesse et dévouement qu'il a su prodiguer au cours des années", a déclaré François.

À la fin de la cérémonie, le cercueil de Benoit XVI a été transporté à l'intérieur de la majestueuse basilique Saint-Pierre. Il y a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur, Jean Paul II, jusqu'à sa béatification en 2011, date à laquelle son cercueil avait été déplacé.