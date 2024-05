Ajaccio : L'école de Castelluccio fermera-t-elle ses portes ? Les parents d'élèves bientôt fixés

À Ajaccio, l’inquiétude monte chez les parents d’élèves de l’école primaire de Castelluccio. Alors que l’établissement, qui accueille 56 élèves, pourrait fermer ses portes à la rentrée prochaine, quatre d’entre eux se sont réunis ce matin à l’hôtel de ville pour faire avancer le dossier. Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe au Maire d’Ajaccio et déléguée aux affaires scolaires, était notamment présente.



À la sortie du comité de pilotage, Romain Mondoloni, parent d’élève, ne cache pas sa déception : « Sans surprise, les problématiques habituelles ont été mises en avant, mais aucun plan de repli n’a été avancé, si ce n’est de répartir les enfants dans d’autres établissements de la ville. De ce que nous avons compris, l’école devrait fermer ses portes, mais ce n’est pas clair. Or, nous sommes le 24 mai, à moins de deux mois des vacances d'été, et nous avons besoin de réponses rapides pour pouvoir nous organiser. »



Parmi les craintes qui surgissent chez les parents d’élèves, celle de voir les enfants perturbés par un changement d’environnement, ces derniers quittant une école rurale pour entrer dans une école de ville « surchargée. » Autre problème avancé, celui de la proximité : parmi les parents des 56 élèves, près de la moitié est des employés de l'hôpital de Castelluccio. « Pour couronner le tout, nous avons l’impression de n’obtenir aucune considération morale de la part des élus. Depuis le début, c’est comme ça. » se désole-t-il. L’annonce officielle de la fermeture de l’école est tombée le 14 novembre dernier, lors du conseil de classe habituel : « Mme Profizi, directrice générale adjointe à la vie scolaire et temps de l'enfant, est venue nous annoncer cela, sans qu’aucune personne pédagogique de l’école, y compris la directrice, ne soit au courant. » peste Romain Mondoloni.



Pour expliquer cette fermeture, la Mairie d’Ajaccio avait alors mis en avant des problèmes de sécurité, avec, notamment, la difficulté d'équiper l'école d'un système d'alarme pour prévenir un attentat. « Il y a certainement des problèmes, on peut l’entendre, admet Romain Mondoloni. Mais nous pensons que derrière cette volonté de fermer l’école, il y a un enjeu politique. Le Maire d’Ajaccio nous a dit qu’il voulait réorganiser la carte scolaire, car les écoles de cinquante élèves n’étaient pas tenables d’un point de vue budgétaire. Ce qu’il souhaite faire, c’est fermer l’école de Castelluccio au profit d’écoles plus grandes comme celles de Boddiccione et de Saint-Jean. Mais ces classes débordent déjà. » Pour apaiser les inquiétudes, Stéphane Sbraggia a annoncé qu’il recevrait les parents d’élèves ce lundi 27 mai. De quoi les rassurer enfin ? « On attend de voir. Seul le Préfet peut donner son accord pour l’aménagement voire l’extension de la zone en question. Mais sans la volonté et le financement de la Mairie, rien ne sera fait. » prévient Isabelle Tampigny, déléguée aux parents d’élèves.