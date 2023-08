Ajaccio : Jena et Jacky Santoni exposent jusqu’à samedi au Palazzu u Domu

Chez les Santoni, l’art est une histoire de famille. « Mon père dessine et moi je peins », sourit Jena, la fille. « Lui a toujours dessiné au feutre ou au stylo. Moi de mon côté j’ai toujours un peu peint, et il y a trois ans nous nous sommes associés et nous avons commencé à faire des toiles à 4 mains », livre la jeune artiste ajaccienne.



De cette collaboration sont nées des œuvres contemporaines qui tournent notamment autour de l’incrustation d’objets avec une symbolique particulière pour les deux artistes : des roses, des boîtes, des clefs, des serrures, ou encore des masques.

« Nous incluons toujours un objet, et à partir de celui-ci chacun fait son travail », dévoile Jena Santoni en ajoutant : « Nous travaillons aussi sur des bustes en plastique sur lesquels nous faisons de la peinture, du dessin et de l’incrustation d’objets ».



Des œuvres à travers lesquelles père et fille souhaitent faire passer des « messages pleins de force et de délicatesse représentées sous différentes coutures ». « Les séries que nous proposons ont toutes un discours gravitant autour de la féminité, du désir, de la curiosité », précisent-ils.



Jusqu’à samedi, il est possible de venir admirer ce travail original au sein de l’hôtel Palazzu u Domu, dans la vieille ville d’Ajaccio, à l’occasion d’une expo-vente où les deux artistes présentent une vingtaine de toiles et quelques bustes issus de leur atelier.





Savoir + :

Expo-vente de Jena et Jacky Santoni à l’hôtel Palazzu u Domu, jusqu’au 26 août, tous les soirs à partir de 18 heures.

Contact :

06 35 44 77 02

Ou via Facebook sur la page Jena Santoni