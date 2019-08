Ajaccio : Hélio’s, une association pour aider Léo à grandir et s’épanouir

Elever un enfant a toujours son lot de difficultés, ça l’est d’autant plus lorsque l’enfant est en situation de handicap. David et Elise Anthoine ont un quotidien hors du commun depuis la naissance de leur petit Léo il y a cinq ans. Né prématuré à cinq mois et demi, ses parents et lui passeront six mois à l’hôpital à Marseille avant de regagner l’île de beauté et leur foyer. Pourtant le combat qui les attendait devait s’avérer plus compliqué.

« Lorsqu’on est revenu, les médecins ne pouvaient pas se prononcer. Le cerveau est très difficile a décrypter mais nous savions qu’il y avait des risques avec un enfant prématuré, explique Elise, la maman. Au bout de quelques mois nous avons remarqué qu’il présentait une hémiplégie gauche. Puis, à l’âge où les enfants commencent à se déplacer à quatre pattes, nous avons constaté que ce n’était pas son cas ».



Le diagnostic s’impose alors. Le petit Léo présente une paralysie cérébrale. Au fil des ans, cela se confirme l’enfant ne marche pas et présente des difficultés à s’exprimer malgré quelques mots prononcés. Elise n’exerce plus son travail d’aide soignante et se consacre entièrement à son fils. « Nous avons beaucoup travaillé sur son hémiplégie gauche. Avec des jeux nous avons sollicité la mobilité de son bras gauche, cela s’est avéré payant. D’autre part, s’il communique peu verbalement, il interagit avec les autres et comprend tout. Il a intégré l’école maternelle cette année à temps partiel. Il y va le matin, et l’après midi nous travaillons sur une rééducation ».



Pourtant, son entrée à l’école n’était pas gagnée. S’il avait été conseillé aux parents un placement en institution spécialisée, ces derniers refusent et grâce à l’écoute du rectorat, de l’adjointe au maire déléguée au handicap Isabelle Feliciaggi et le soutien de la directrice de l’école de Mezzavia, le petit Léo a eu le plaisir d’entrer à l’école.