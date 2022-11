Ajaccio : Elèves et professeurs du collège du Stiletto rendent hommage à Samuel Paty

Un vibrant hommage à Samuel Paty a été rendu ce lundi 17 octobre au collège Stilettu, à Ajaccio. Les élèves ont présenté de nombreux projets en la mémoire du professeur d'Histoire assassiné il y a deux ans à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, après avoir présenté des caricatures de Mahomet en classe.



L e 16 octobre 2020, un professeur d’histoire, Samuel Paty est retrouvé décapité à côté du collège où il travaillait à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, après avoir présenté des caricatures de Mahomet en classe. Derrière ce crime horrible, la liberté d’expression et la laïcité sont remises en cause . Aujourd’hui, afin de combattre cette peur et de faire front commun contre ces actes , ce sont les enseignants qui continuent de faire vivre la mémoire de leur collègue assassiné .



À Ajaccio, cette année encore, les élèves des classes de 4e et 3e du collège du Stilettu ont rendu un vibrant hommage à Samuel Paty. C e 15 novembre, accompagnés de leurs professeurs, Mmes Tomi , Albertini , Valentini et M. Andrieux se sont rendus au rectorat afin d'inaugurer leur exposition en hommage au professeur .



C’est en effet sous la forme artistique que les élèves se sont exprimés. Par le dessin , mais aussi par la musique avec un rap et un slam. C’est ému que le recteur, Jean-Philippe Agresti , s’est exprimé : « Lorsqu’on vous voit et qu’on vous entend, on sait pourquoi on se lève le matin. Vous avez trouvé ce titre très juste pour cette exposition : « Samuel Paty , gravé dans nos vies ». Il y a des évènements qui nous marquent. Je me souviens de ce que je faisais le 11 septembre 2001 comme je me souviens de ce que je faisais le jour de la mort de Samuel Paty . Ce sont des choses qui sont effectivement gravées dans nos vies. L’ événement est tellement terrible et incompréhensible qu’il nous marque profondément ».



Les enseignants, mais aussi les élèves ont pris ensuite la parole afin d’expliquer le travail réalisé et la démarche : « Nous avons choisi une colombe pour représenter la liberté d’expression, ont expliqué de concert les jeunes Alicia Jourdin , Chénoa-Lou Derosas et et Alexandre Micaelli . Sur la colombe, il y a un nuage de mots fait avec la classe ayant pour thème ce que nous inspire la mort de Samuel Paty . Le titre « ça ne va pas la tête ! » est un jeu de mots inspiré par les conditions de l’assassinat de ce professeur ». L’œuvre a été signée avec une plume de pigeon trempée dans l’encre, comme un symbole de l’école telle qu’elle était auparavant, avant les stylos et les outils numériques. Un symbole qui rappelle que le temps n’a pas d’emprise sur la valeur de l’enseignement.



Les élèves ont ensuite entamé leurs chants avant de se rendre à leur vernissage-hommage dans la salle du rectorat nommée justement "Salle Samuel Paty ".