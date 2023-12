Ajaccio : Des élèves du lycée Saint Paul d'Ajaccio initiés à la traduction audiovisuelle

Après avoir notamment participé à la traduction du site internet et de la brochure du festival du film britannique et irlandais Under My Screen , deux classes spécialité anglais du lycée Saint-Paul d’Ajaccio ont reçu ce jeudi, la visite d’Adriana Serban, traductologue et Maître de conférences en langue anglaise à la Faculté de Montpellier. Membre du jury professionnel du festival du film britannique et irlandais , l’enseignante a proposé à des élèves de première et de terminale, un atelier de traduction audiovisuelle et de sous-titrage de films. Une activité intéressante pour ces étudiants qui auront au baccalauréat un exercice de traduction écrite et orale. “ C’est une manière de découvrir la langue en dehors d'un schéma académique, avec une approche plus actionnelle, davantage dans l'échange, dans le partage et dans le travail”, explique Julien Istria, professeur d’anglais à initiative de ce projet. “Cette activité vient étayer ce qu’on fait déjà en classe. Pour nos élèves, c'est une chance incroyable d’avoir pu participer à cet atelier car la majorité d’entre eux aspirent à travailler plus tard dans la traduction ou l’interprétariat. “