Ajaccio : Des aspirants mangakas transforment la Corse en terre d'aventures dans le manga "Fragments

Après un stage intensif de quatre semaines, les participants du programme "Projette toi" d'Optimus FAC ont conclu leur expérience en apportant une touche unique à la culture corse. Ils ont collaboré pour créer un manga d'aventure-fantasy intitulé "Fragments", qui se déroule dans les paysages pittoresques de la Corse.

La présentation de cette création originale, qui mêle dessin et culture insulaire, a eu lieu au sein de l'association ajaccienne "Passioni Associu". Ce projet ambitieux a été mené en partenariat avec des experts en la matière, à savoir Ghjaseppu Poggioli, spécialiste de la langue corse, et Jean-Laurent Marcia, un professionnel du dessin qui collabore actuellement avec des géants de l'industrie de la bande dessinée tels que Marvel et DC COMICS.



Le chef de projet d'Optimus FAC, Michael Riou, a détaillé le processus de création : "Nous avons travaillé en collaboration avec deux intervenants, Ghjaseppu Poggioli pour la langue corse et Jean-Laurent Marcia pour le dessin. Ce dernier travaille actuellement pour l’univers Marvel / DC COMICS et d’autres grandes maisons de l’industrie BD. Fort de son expérience professionnelle, il a pris en charge les stagiaires sur la partie manga et les a guidés sur la conception et la réalisation, du début à la fin." Les participants, Livia, Laura, Joao et Andrea, se sont lancés dans cette aventure avec des antécédents divers en tant que lecteurs de mangas, mais ils étaient tous novices en matière de dessin de ce genre d'ouvrage. Malgré ce défi de taille, ils ont accompli leur mission avec succès. Michael Riou a souligné l'importance de ce projet : "De par la richesse des mythes et légendes insulaires et la diversité de ses paysages, la Corse semble être un terrain de jeux idéal pour des histoires d’aventure-fantasy ! Malgré cela, à l’heure actuelle, il n’existe peu ou pas de manga se déroulant en Corse ou mettant en avant la culture et la langue insulaires. Nous avons donc créé un manga d’aventure-fantasy familial qui se déroule en Corse, valorisant la langue et la culture locales et s’adressant aux amateurs de manga comme aux non initiés."



D'autres défis

Le manga "Fragments" raconte l'histoire de Nero, qui se lance dans une quête pour rassembler neuf fragments d'une tablette en vert d'Orezza dispersés dans toutes les micro-régions de l'île. Cette tablette détient le pouvoir d'empêcher un cataclysme menaçant de détruire la Corse et le monde. "Projette toi" est un programme d'Optimus FAC qui propose des défis réalisés en un mois, visant à stimuler la créativité des participants. Il a déjà donné lieu à d'autres projets innovants, tels qu'un guide audio intitulé "Echos de la citadelle", une carte 3D du golfe d'Ajaccio destinée aux personnes malvoyantes pratiquant la voile, ou encore une émission de radio.

Le prochain défi, en partenariat avec le Fab Lab, permettra aux participants de créer des visuels pour les imprimer sur divers supports, tels que gourdes et t-shirts. Les créations réalisées seront ensuite vendues sur le marché, les bénéfices étant reversés à une association caritative. Une occasion de combiner l'apprentissage des bases de Photoshop avec l'initiation aux différentes machines du Fab Lab pour soutenir une bonne cause.