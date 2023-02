Ajaccio : "Danse et enfance", un projet d’éducation artistique et culturelle réussi pour 350 enfants

Le Projet "Danse et Enfance" propose chaque année à des enfants des écoles d'Ajaccio de découvrir la danse contemporaine de façon ludique et pédagogique. Pour cette 15e édition, ce sont 350 enfants de 3 à 7 ans qui ont participé aux ateliers de la compagnie Créa Corsica, chargée de la mise en scène et de l’animation du spectacle « l’Onde bleue », sur le thème de l'eau.



Tout au long du projet, qui a eu lieu du 26 au 30 septembre 2022, les enfants ont participé à un atelier de création d’images numériques en étudiant les actions chorégraphiques pour concilier le rapport au corps et le mouvement de l’eau ce qui leur a permis d’appréhender la base des 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle (EAC) : l’acquisition des connaissances, les pratiques artistiques à travers la pratique chorégraphique et la rencontre avec les artistes et les œuvres chorégraphiques.



Dans la continuité de ce projet des œuvres numériques et un livret photographique ont été offerts aux écoles partenaires (écoles primaire et maternelle des Cannes, résidence des îles, Mezzavia, Jérôme Santarelli) et ce 10 février, Simone Guerrini adjointe à la Culture et au Patrimoine et Rose Marie Ottavy Sarrola, adjointe aux affaires scolaires, ont officiellement remis le livret regroupant les ouvrages des élèves à l’école maternelle du parc Berthault, devant l’ensemble des partenaires du projet (artistes, éducation nationale, Collectivité de Corse...)



"La valorisation de cette action culturelle offre un exemple concret de la politique que mène la Ville d’Ajaccio depuis de nombreuses années pour développer une politique d’éducation artistique et culturelle sur son territoire" commente la municipalité qui s’est d’ailleurs portée candidate au label 100% EAC et travaille actuellement à la mise en place de ce projet.