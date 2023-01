Ajaccio : Coup d’envoi pour la seconde promotion des accélérateurs d’entreprise

Après une première année réussie, les accélérateurs « Tous Gagnants » reviennent sur le territoire corse avec le lancement de la deuxième promotion de la section Émergence en faveur des entrepreneurs qui n’ont pas encore créé leur activité.

Un lancement réussi, lequel pour l’occasion ne s’est pas tenu dans un lieu institutionnel, mais dans l’atelier de fabrication d’un entrepreneur ajaccien accéléré de la première promotion. En effet, depuis près d’un an, David Faglain a bénéficié du soutien de la Coopérative d’Initiative jeunes Entrepreneurs ( CIJE ) afin de développer son activité de fabrication de volets roulants à destination des professionnels. « J’avais été accompagné par BGE Corse pour ma création d’entreprise ainsi que par Corse active qui m’a permis d’avoir les premiers financements pour démarrer. L’accélérateur m’a permis de développer ma démarche commerciale et de me faire épauler pour mes outils de communication ».



Aujourd’hui, l’entrepreneur a consolidé son affaire et il est devenu ambassadeur des accélérateurs. De nombreux entrepreneurs, anciens et nouveaux s’étaient donc donné rendez-vous à cette cérémonie en présence notamment des acteurs locaux et financeurs comme BPI qui soutient le dispositif. « BPI France est très impliquée dans l’entrepreneuriat issu des quartiers de la politique de la ville, a expliqué Christophe Roux, responsable création et entrepreneuriat chez BPI. Nous pouvons organiser également des évènements dans les quartiers et nous mettons à disposition de nombreux outils d’aide à la création d’entreprise. »



15 entrepreneurs accompagnés

Ce sont donc quinze entrepreneurs en devenir qui intègrent pour les six prochains mois un accélérateur en alternant test grandeur nature de leur projet e t formation certifiant e . « Les accélérés signent un contrat d’appui au projet d’entreprise avec nous, ont souligné Nadia Souiou et Cyril Gambotti , chargés d’accompagnement à la CIJE . Cela leur permet d’utiliser notre numéro de siret et assurance professionnelle. Ils peuvent donc tester leur activité en facturant d’ores et déjà à des clients. En parallèle, nous leur dispensons un accompagnement basé sur la formation « Entrepreneur de la TPE » qui alterne entre des formations collectives générant des synergies et des formations individuelles qui permettent de personnaliser notre appui en fonction des projets de chacun.

À l’issue de la formation, ils peuvent s’ils le souhaitent passer leur certification qui est reconnue nationalement et qui est un équivalent Bac+3 ». Une prochaine session des accélérateurs sera lancée en septembre prochain, mais dans la section « création » cette fois donc pour les entrepreneurs déjà immatriculés ayant moins de deux ans d’existence.