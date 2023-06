Ajaccio : Comment les commerçants accueillent-ils la piétonissation de la vieille ville ?

C’est ce mercredi 21 juin, qu'a démarré le test de la piétonnisation de cinq rues de la vielle ville d’Ajaccio. Les voitures, les motos et les camions ne sont désormais plus autorisés à stationner ainsi qu’à circuler, jusqu’au 17 septembre, dans les rues de Roi de Rome, Zevaco, Pozzo-di-Borgo, Notre-Dame et Bonaparte, de 11 heures à 02 heures du matin.

Pour la plupart des commerçants de la rue Bonaparte, la piétonnisation est une aubaine. « Ça va être sympa », reconnaît Marion Casanova, responsable du bar à tapas, le Caliente. « En plus de ça, avec la fête de la musique, il va y avoir des activités avec les cracheurs de feux, etc… Peut-être que pour les autres commerçants, c’est un peu plus embêtant, mais c’est agréable de ne pas avoir des voitures garées un peu partout dans la rue. De toute façon, c’est juste pour l’été, cet hiver tout redeviendra normal. En plus, il y a quand même de la place pour laisser passer les pompiers, et la police. Je pense que ça va le faire ».

« Cela va redynamiser la Vielle Ville et mettre de l’animation le soir », estime Célia propriétaire d’une boutique de souvenir. « Après, c’est sûr qu’il y a des commerçants qui vont être embêtés pour les livraisons, mais je pense que c’est très positif pour la rue. Pour savoir si ça nous rapporte plus de clients ou non, on fera le bilan d’ici 1 mois. En revanche, c’est vrai que ça peut aussi déranger les riverains qui veulent rentrer chez eux en voiture, mais après, c’est un tout. On ne peut pas satisfaire tout le monde ».