Ajaccio : Casa Donna, un refuge pour les femmes victimes de violences intrafamiliales

Une femme sur 10 victime de violences conjugales



Pour tisser un lien de confiance avec les femmes victimes de violences et leur permettre de se sentir en toute sécurité, les locaux de Casa Donna ont été aménagés non pas comme des bureaux où l’équipe peut mener des en comme un appartement confortable où tout est à disposition, des jeux pour les enfants, en passant pour les équipements pour se reposer, à un coin cuisine où chacune peut venir préparer à manger. De quoi permettre aux femmes qui viennent y passer quelques heures de se sentir comme chez elles.



« Casa Donna m’a apporté beaucoup de moments de détente, de complicité entre femmes. On y passe de très bons moments, on cuisine, on part faire des randonnées, on fait beaucoup d'activités comme du tricot, du crochet. Mais surtout on s’y sent en sécurité. Parfois, je viens juste pour boire le café et manger un gâteau et pour parler de la pluie et du beau temps », raconte Magalie Dupuy, l’une des bénéficiaires de l’accueil de jour, en insistant sur l’importance de s’appuyer sur ce réseau de femmes pour se libérer de l’emprise que peut avoir un conjoint violent. « Nous avons des expériences différentes mais qui se rapprochent et c'est vrai qu'on partage, on se conseille et on prend le temps de s'écouter. Au fur et à mesure, on devient même des amies. On avance ensemble et on partage beaucoup de bons moments. C'est important pour pouvoir se reconstruire et reprendre confiance en soi », souffle-t-elle en ajoutant que Casa Donna a aussi été un soutien précieux pour ses enfants, eux aussi victimes de la situation de violences intrafamiliales qu’elle a vécu. « Quand mon ex-compagnon m’a mis dehors avec mes enfants, cela a été très dur pour eux. Et le fait d’être accueillis comme si on faisait partie d'une famille à Casa Donna, cela les a beaucoup aidés. Ils ont été soulagés de pouvoir se retrouver parmi des personnes de confiance ».



Une femme sur 10 serait aujourd’hui victime de violences conjugales. Selon les services de l’État, en 2023, 510 faits de violence intrafamiliales ont d’ailleurs été recensés sur le département et 1388 sur l’ensemble de la Corse. Des chiffres qui donnent le tournis et qui n’épargnent aucune tranche d’âge ou catégorie socioprofessionnelle. Afin de sensibiliser à ce phénomène, un groupe de de femmes accompagnées par la Falep a voulu créer des affiiches qui racontent leur histoire et le chemin qu’elles ont parcouru, depuis la violence jusqu’à la reconstruction. Le but étant de porter un message différent des campagnes institutionnelles afin de toucher le plus de femmes qui pourraient être dans la même situation. Cette campagne de communication est déjà visibles dans certains abri bus ajacciens.







Pour contacter Casa Donna : 04 95 26 56 25 ou 06 11 85 42 04