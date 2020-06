Ajaccio : Après la crise sanitaire, l’heure est aux revendications pour le personnel hospitalier

Ce mardi 16 juin la CFDT « Santé-Sociaux » a donné une conférence de presse à l’hôpital de la Miséricorde d’Ajaccio. Après la crise sanitaire, l’heure est aux revendications plus que jamais pour le personnel hospitalier qui attend que les promesses faites soient tenues d’une part et que les conditions de travail et de rémunérations soient améliorées d’autre part.

Après avoir salué l’investissement de la communauté hospitalière et la solidarité citoyenne et des entreprises, l’ARS a été pointée du doigt pour un « manque de réactivité ».



« Les contraintes budgétaires ne doivent pas prédominer sur les besoins et la prise en charge du patient. Il s’agit de maintenir l’offre de soin public, de maintenir les emplois mais aussi de lutter contre les fermetures de lits. Cette crise doit conduire l’Etat à ne plus regarder les hôpitaux de Corse sous le prisme financier mais l’amener à apporter une réponse plus réaliste en adéquation avec les besoins en matière de santé sur notre territoire. Une plus grande autonomie de gestion doit être laissée aux directeurs des établissements. Le rôle des ARS doit être l’accompagnement des établissements dans leur projet et non le contrôle systématique. La dette de nos hôpitaux pose également un problème qu’il convient de régler, les dépenses des activités à effet de seuil doivent être compensées au même titre que les missions d’intérêt géneral ».



Au rang des revendications, la CFDT demande des revalorisations salariales pour toute la Fonction Publique Hospitalière, la prise en compte des primes dans le calcul de la retraite, le passage en catégorie B de métiers comme les aides-soignants, les conducteurs ambulanciers, les auxiliaires de puériculture, etc, la majoration pour les heures supplémentaires de 50% ainsi que la reconnaissance de la maladie professionnelle du COVID-19.