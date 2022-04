Ajaccio : 5 millions d'euros pour diminuer le risque d'inondations au Vazzio

La #CAPA et @VilledAjaccio réalisent des travaux pour lutter contre le risque #inondation sur le secteur du Vazzio:

-remise en état du cours d’eau de la Salive, achevée sur la RT20

- travaux hydrauliques en 2023

- création de bassins de rétention en 2025

https://t.co/6Nr5ye5eWR pic.twitter.com/1hleDq9qfS

— CAPA (@pays_ajaccien) April 8, 2022



Pour autant, « on ne peut quasiment pas éviter les inondations, seulement les diminuer. Malgré les futures infrastructures, nous ne sommes pas à l’abri d’une crue centennale », indique Jean-Marc Pinelli, directeur de la valorisation et de la protection du cadre de vie à la CAPA. Le nettoyage de La Salive n’était donc qu’une première étape de la lutte contre les inondations dans le secteur du Vazzio.En 2023, les « cadres hydrauliques » de béton le long de la route territoriale 503, seront remplacés. Ils soutiennent plusieurs infrastructures dont la route et assurent un meilleur écoulement de l’eau. Un investissement d’environ 2,2 millions d’euros financés par l’Europe, l’État et l’Office de l’Environnement de la Corse.Dès 2025, le chantier entrera dans sa dernière phase de sécurisation du secteur. « Trois bassins de rétention de part et d’autre de la voie ferrée seront construits pour une capacité totale de 50 000 mètres cubes », détaille Jean-Marc Pinelli. Près de 2,5 millions d’euros de travaux toujours financés par l’Europe, l’État et l’Office de l’Environnement de la Corse, sans lesquels, la nouvelle centrale du Vazzio ne pourrait pas voir le jour. « La CAPA est en train d’acquérir les différents terrains où seront construits les bassins », précise Ange-Pascal Miniconi.Mais au-delà des épisodes d’inondations de plus en plus fréquents, le risque sanitaire y joue un rôle permanent. Les eaux stagnantes de La Salive étaient propices au développement de colonies de moustiques Tigre. Malgré la faible pente caractéristique du secteur, ces nouveaux aménagements devraient permettre de garantir un écoulement normal, au moins jusqu’à la RT21. Le reste, jusqu’à la mer, dépendant de la Collectivité de Corse et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse.