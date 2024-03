Ajaccio : 4 ans de prison pour un homme déjà condamné pour assassinat

Gillian Raucourt, qui avait été interpellé à Ajaccio après une infraction routière en possession d'un semi-automatique Glock 45 contenant 13 cartouches, a été relaxé pour la détention de stupéfiants mais reconnu coupable pour transport sans motif légitime d'arme et condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience.

Il a également été condamné à dix ans d'interdiction de détenir une arme, cinq ans d'interdiction de séjour en Corse, au retrait de son permis de chasse et à l'interdiction de le repasser pendant cinq ans. Son véhicule, les 20 bonbonnes de cocaïne et d'herbe de cannabis saisies, ainsi que 285 euros ont été confisqués.





"J'ai fait de mal à personne"

Pointant qu'il était "en récidive" et ses "explications parfaitement fantaisistes, sélectives et indigentes", le procureur d'Ajaccio a requis une peine "pas inférieure à trois ans d'emprisonnement". "J'ai fait de mal à personne, c'était juste pour ma sécurité mentale", a déclaré M. Raucourt à la barre.



Il a expliqué avoir été "menacé à plusieurs reprises" depuis sa sortie de détention en 2018 sous bracelet électronique et avoir "rendu un service", sans rétribution, en transportant ce qu'il se doutait être des stupéfiants. Le tribunal et son avocate, Me Anne-Marie Leandri, ont indiqué qu'une information judiciaire contre X avait été ouverte suite à un témoignage anonyme précisant qu'un contrat avait été pris par quatre personnes pour tuer M. Raucourt mais cette enquête a fait l'objet d'un non-lieu. Assurant qu'il vivait "dans la peur", son avocate a également soulevé des nullités concernant les conditions de son arrestation et la fouille de sa sacoche.

Elle a aussi fait valoir qu'il était "sur le point de se réinsérer" avec une promesse d'embauche par une société marseillaise travaillant dans l'événementiel et l'élaboration de plusieurs brevets pour des produits d'isolation qu'il comptait commercialiser, demandant au tribunal de prononcer une interdiction de se rendre en Corse où "il est en danger". Me Anne-Marie Leandri a indiqué son intention de faire appel de ce jugement, regrettant "une peine sévère".



Gillian Raucourt avait déjà été condamné en mars 2015 par la cour d'assises d'appel de Bastia à 12 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Damien Gheraldi, 24 ans, en juin 2009 à Ajaccio.