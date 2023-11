Ajaccio : 128 places de stationnement supplémentaires au parking de la Miséricorde

Depuis le mois de juillet dernier, et l’ouverture de ce nouveau parc de stationnement en centre-ville, la municipalité et la SPL Ametarra avaient engagé des travaux au niveau du parking en silo implanté sur ce site occupé par l’hôpital d’Ajaccio jusqu’à son déménagement en début d’année.



Un diagnostic de cette structure en silo, des sondages, ainsi que des travaux d’électricité, d’étanchéité et de mise aux normes de sécurité ont ainsi été conduits pour assurer son ouverture au public dans des conditions optimales, pour un coût global de 145 000 euros.



Pour rappel, le parking municipal de la Miséricorde est connecté au cours Napoléon par une navette gratuite assurant des rotations toutes les six minutes. Ce service est assuré par la SPL Muvitarra (fiche horaire détaillée disponible sur le site Muvitarra.fr – ligne 9).



Infos +

Le parking de la Miséricorde est ouvert 24h/24.

Tarif hors abonnement : 0,50 centime de l’heure. Gratuit entre 12 et 14 heures et de 19h30 à 9 heures le lendemain.

Pour les personnes disposant d'un abonnement « Résident », le stationnement dans le parking est compris dans le forfait appliqué.