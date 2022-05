Ajaccio : "Échecs et Pat’" réunit 450 enfants au Palais des Congrès

11 heures. Les parties sont finies, et, sans tarder, le brouhaha revient. Les enfants, qui jouent par classes, changent de partenaires en fonction des résultats. Les arbitres s’occupent d’aller chercher les participants et de les placer. À la fin de la journée, la classe qui a le plus de points remportera le « trophée Napoléon ». Ce tournoi, les enfants des six écoles ajacciennes concernées l’attendaient avec impatience. « Ramener la coupe, ce serait une fierté », confie Lise, élève de CM2. Car ici, tous sont passionnés d’échecs. « Moi, ce que j’aime, c’est apprendre des techniques, les montrer et apprendre de mes erreurs », explique César, également en CM2. « J’ai gagné tous mes combats », se félicite t-il.Ceux qui ne font pas partie de ce roulement sont invités à découvrir les ateliers dédiés aux patrimoine. Maquette en torchis de hutte mégalithique, reconstitution d’une église romane ou d’une colonne antique, autant de découvertes pour les écoliers. Devant un puzzle représentant Orphée charmant les animaux, une oeuvre présente au musée Fesch, une petite fille s’exclame : « J’ai trouvé la corne ! ». Elle complète donc la licorne du tableau de Domenico Brandi, sous les conseils d’Élise Brossette, médiatrice culturelle. « Le mieux, c’est de bien regarder l’image et de voir où elle est placée. » Pour la jeune femme, l’objectif est de « faire comprendre aux enfants les éléments de composition du tableau ou de chercher quels sont les animaux fantastiques ».« Cela fait partie de ce lien que nous avons voulu entre le passé et le présent », commente Simone Guerrini, adjointe à la Culture à la mairie d’Ajaccio. « C’est dans cet état d’esprit que nous avons inclus ce tournoi d’échecs aux festivités. C’est essentiel d’avoir cette approche pour que la jeunesse se réapproprie ce patrimoine », conclut-elle.Retrouvez ici le classement final.