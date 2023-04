Ajacccio : "Archipel", l’étrange exposition de Yannick Stara aux Jardins de l’Empereur

C’est au cœur des Jardins de l’Empereur que les aficionados de l’art se retrouvent régulièrement au gré des créations de « l’étrange atelier » de Yann Leborgne et d’Orso. Outre le fait d’avoir développé ce lieu atypique, ils y ont créé un véritable « Laboratoire d’Investigation Artistique ». Des artistes y sont régulièrement invités en résidence. Depuis un mois et demi, c’est Yannick Stara qui a investi les lieux. Cela fait des années que ce professeur d’université explore graphisme, dessin, calligraphie mais aussi nouvelles technologies.

Ainsi, l’Etrange Atelier organisera la 28 avril prochain la dernière « veillée » de restitution de l’artiste. Le rendu est surprenant.



Que ce soit le fond ou la forme, Yannick Stara entraine le spectateur dans ce qu’il appelle la « topographie de ses mondes intérieurs ». Chaque toile se révèle au-delà du simple visuel et appelle au sensoriel. Que ce soit des calligraphies avec des filigranes cachées que l’on peut découvrir grâce à des jeux de lumières ou des tableaux insoupçonnés que l’on peut approcher en réalité augmentée, l’exposition tient toutes les promesses d’une expérience. En effet, le visiteur est véritablement l’acteur de son parcours et chacun verra finalement une toile différente.





L’artiste, passionné de symétrie offre une multitude de possibilités avec des jeux de miroir et de vidéo art. Les supports sont divers avec de l’aluminium parfois ou de la simple toile.

Si de prime abord, les dessins sont agréables à l’œil, il faut aller converser avec l’auteur pour découvrir tous les secrets et reliefs des œuvres.

En somme, Archipel est une invitation au partage, au voyage et à la fantaisie.