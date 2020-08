Aiutu Corsu : "le combat contre le Sida continue toujours"

En effet, comme tous les ans, l’association Aiutu Corsu propose aux élèves de travailler sur une affiche en s’inspirant d’un peintre célèbre. Cette année, c’est Arthur Aeschbacher qui se retrouve à l’honneur des travaux des jeunes artistes ajacciens. Malgré la crise sanitaire, les lycéens sont allés jusqu’au bout du projet et c’est Loïs Marchi qui remporte le concours 2020 en délivrant ce message de prévention si important : « Le sida est toujours là, protège-toi ! ».



Celui-ci sera ainsi relayé sur les abribus des agglomérations d’Ajaccio à partir du Lundi 10 Août 2020 et de Bastia à partir du Lundi 3 Août 2020.

Aiutu Corsu tient à remercier tous les élèves et professeurs qui ont permis la bonne réalisation de ce projet. De plus, grâce à l’intervention de Monsieur Gambarelli de l’entreprise Publitour, le message sera diffusé gracieusement pendant tout le mois d’août sur l’écran de projection LED à la sortie de Mezzavia.



Un bon moyen de permettre au message de prévention d’être mis en avant car les cas de contamination VIH sont encore et toujours trop nombreux. Chaque année en France, environ 6000 personnes découvrent leur séropositivité !



Depuis plus de 25 ans, l’association Aiutu Corsu est présente pour accompagner les malades et lutte contre le VIH sur le terrain en réalisant des actions de prévention comme la campagne d’affichage d’été, en intervenant dans les collèges et les lycées, en communiquant sur les applications de rencontres et sur Internet, en proposant des stands d’information et de prévention ou encore en réalisant des dépistages gratuits et anonymes.



Aiutu Corsu est habilitée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Corse pour effectuer des TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique). Pour en bénéficier, rendez-vous dans les locaux d’Aiutu Corsu, situés 1 rue Colomba à Ajaccio. L’association reste joignable sur Internet www.aiutu-corsu.org, sur Facebook @aiutucorsu ou par téléphone sur le 04 95 29 94 29.