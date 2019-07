Aires marines protégées françaises : les sports de nature au cœur d’un programme de recherche de l’Université de Corse et du CNRS

C’est l’un des axes majeurs de la recherche à l’Université de Corse autour des aires marines protégées. Depuis janvier 2016, le laboratoire Lieux, Identités, eSpaces et Activités (LISA), placé sous la double égide de l’Université de Corse et du CNRS, travaille sur la place des sports de nature dans ces espaces et dans leurs instances de gouvernance via un vaste programme scientifique impliquant plusieurs universités. Financé par la Fondation de France, ce programme de recherche s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offres dont l’intitulé cerne à lui seul l’enjeu de ces travaux :

« Quels littoraux pour demain ? ». Une douzaine de chercheurs s’intéresse ainsi à neuf sites protégés et bien connus du littoral français métropolitain : la mer d’Iroise, la côte normande- bretonne, le golfe du Lion, le bassin d’Arcachon, les estuaires Picards - Mer d’Opale, la côte Basque, ainsi que trois zones en Corse.

Dans l’île, les travaux des scientifiques portent sur le parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate, les Bouches de Bunifaziu et la réserve naturelle de Scandola. C’est dire si la Corse occupe une place centrale dans ce programme de recherche. Au total, les trois sites étudiés le long des côtes de l’île représentent près de 8 000 km2 d’aires marines protégées sur les quelque 25 000 km2 concernées par ces travaux. L’objectif de ce projet scientifique : « Il s’agit de comparer les modes de gestion de ces zones en observant notamment l’intégration des pratiques sportives de nature et leur représentativité au sein des différents organes de gouvernance , explique Ludovic Martel, maître de conférences en sociologie à l’Université de Corse, responsable de ce programme. Les travaux que nous menons doivent nous permettre de donner des clés de compréhension et des outils aux gestionnaires de ces sites protégés pour trouver des équilibres entre le développement économique et la préservation de l’environnement ».

À ce titre, les chercheurs établissent des comparaisons sociologiques et juridiques à propos des gouvernances des trois types d’aires marines protégées concernées par ces travaux : les réserves naturelles, les parcs naturels marins et les zones Natura 2000.

Dans le cadre de leurs enquêtes de terrain, les scientifiques rencontrent les nombreux acteurs des différents territoires et dressent un état des lieux sur chaque site en réalisant notamment l’inventaire des pratiques sportives et de loisirs présentes sur les littoraux.

Au-delà de la pluralité des profils des pratiquants, ils observent des configurations locales variées et également les évolutions des activités maritimes : si le kite surf, le stand up paddle, le longe côte, le wake-board, le JetLev Flyer, le surf électrique ou encore le motonautisme figurent parmi les plus prisées, à l’instar du VTT, des randonnées pédestre, équestre et asine, quad et 4x4 sur les sentiers littoraux , d’autres pratiques plus anciennes comme la plongée restent encore convoitées. En revanche, d’autres activités, comme la planche à voile, très en vogue à la fin des années 1980, sont aujourd’hui en déclin.