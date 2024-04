Air Corsica veut susciter des vocations chez les jeunes Corses

« N’hésitez pas à aller vers ce domaine d’avenir et d’excellence »



Hervé de Saint Exupéry, neveu éloigné du célèbre commandant et écrivain Antoine de Saint Exupéry, et lui-même pilote et conférencier spécialisé dans le leadership, invité par Air Corsica à venir parler du secteur de l’aéronautique aux jeunes corses, est également revenu sur son parcours professionnel. Rêvant de voler depuis tout petit, ce pilote chevronné a d’abord effectué une carrière de 31 ans dans l’armée de l’air durant 31 ans, avant de se reconvertir dans le civil et de rejoindre Air France en 2019. Il est aujourd’hui pilote long-courrier et voyage dans le monde entier. Un exemple inspirant pour les jeunes lycéens.



« L’aéronautique recrute. N’hésitez pas à aller vers ce domaine d’avenir et d’excellence », leur a-t-il lancé en leur présentant à son tour les différentes opportunités de carrière qui existe dans le secteur, que ce soit dans l’aviation civile ou militaire. « Des dizaines de milliers d’emplois sont à pourvoir. Vous avez beaucoup de chance d’arriver à ce moment-là », a-t-il encore glissé.