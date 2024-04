Air Corsica ouvre une ligne Toulouse-Bastia

La nouvelle liaison sera assurée dès le 4 octobre 2024.

Deux fois par semaine, les vendredis et dimanches, on pourra partir toute l’année de Toulouse à 11 heures pour une arrivée à Bastia à 12h50 ou bien partir de Bastia à 13h40 pour une arrivée à Toulouse à 15h40. "Cette offre sera augmentée dès l’été 2025" indique ce mardi Ai Corsica.



Les jours d'exploitation de ces vols permettront aux visiteurs insulaires ou Toulousains de s'évader facilement, en mode "court séjour". Les Corses s’envoleront vers une destination idéale au cœur du Sud-Ouest de la France, très appréciée pour sa gastronomie et sa douceur de vivre.

De leur côté les Toulousains auront plaisir à découvrir la Haute Corse et ses nombreux trésors naturels et activités plein air pour d’inoubliables souvenirs.





"Air Corsica, présente depuis 2013 sur la ligne Toulouse-Ajaccio, se réjouit de compléter son offre vers Bastia et ainsi de s’implanter durablement sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac" indique encore ce mardi Air Corsica qui souligne, que "cette nouveauté est rendue possible grâce au récent accroissement et renouvellement de la flotte (Airbus A320neo et ATR72-600) et à l’existence d’une base à Toulouse."

À retenir aussi que depuis cette base, la compagnie assure également depuis plusieurs années, l’exploitation de vols pour le constructeur Airbus afin de transporter son personnel et ses partenaires entre différentes implantations industrielles : Toulouse, Nantes et Saint Nazaire.



"Je me réjouis de l’ouverture de cette ligne qui enrichit notre offre à Toulouse, déjà connectée aux autres plates-formes insulaires depuis plus de dix ans, tant en vols saisonniers l’été, qu’en vols réguliers. Je salue également le concours des partenaires consulaires, qui nous accompagnent dans notre politique d’élargissement de la desserte corse" a commenté, satisfaite, Marie-Hélène Casanova-Servas présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica,