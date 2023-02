Air Corsica lance une nouvelle ligne saisonnière entre Bastia et Rome

Face au succès de la ligne Ajaccio-Rome, ouverte l'été dernier, Air Corsica renforce sa présence sur la capitale italienne et inaugure une ligne au départ de l'aéroport de Bastia à compter du 3 juillet 2023.



Cette nouvelle liaison Bastia-Rome sera assurée les lundis et vendredis, durant la période de pointe été, jusqu'au 1er septembre 2023. Cette programmation représente un total de 2600 sièges. Les jours d'exploitation de ces vols permettront aux insulaires de s'évader facilement, en mode "court séjour", vers une destination européenne très appréciée de par sa proximité et sa richesse culturelle.



De correspondances via l'aéroport de Rome

En outre, les horaires de milieu de journée, au départ et à destination de la Corse, favoriseront les correspondances, via l'aéroport de Rome Fiumicino. En effet, cet aéroport est un "hub" (plate-forme de correspondance aéroportuaire) majeur s'ouvrant vers des destinations du bassin méditerranéen et "long courrier" comme les USA et l'Amérique du Sud. Un accord commercial de partage de codes entre Air Corsica et la compagnie ITA Airways, qui a succédé à ALITALIA, facilitera également les déplacements de la clientèle italienne. En effet, ITA Airways connecte ainsi son réseau à la Corse en permettant notamment les acheminements sur la Sardaigne, la Sicile, et l'ensemble du territoire italien.





"Avec cette nouvelle liaison estivale, Air Corsica poursuit sa stratégie de développement destinée à relier la Corse et l'Europe en vols directs. Notre volonté est de continuer à nous implanter sur le territoire italien qui constitue un marché très intéressant. Forts du succès de la ligne Ajaccio-Rome ouverte en 2022, nous sommes persuadés que la nouvelle ligne Bastia-Rome répondra tout autant aux attentes des insulaires qui souhaitent passer quelques jours à Rome ou profiter des nombreuses correspondances proposées à l'aéroport de Fiumicino notamment par notre partenaire ITA AIRWAYS " indique Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica qui espère un taux de remplissage moyen de 80%, équivalent à celui réalisé à Ajaccio durant l'été 2022.



"Rome est une ville particulièrement plébiscitée par les insulaires". détaille Jean Dominci Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse qui confie à son tour : "Nous sommes très heureux de cette ouverture de ligne avec Air Corsica entre Bastia et la capitale italienne. Cette liaison se veut résolument avantageuse puisqu’elle permet de profiter de quelques jours de vacances à seulement une heure de vol. Nous sommes ravis d’ajouter cette route à notre réseau et, proposer ainsi un nouveau pays européen en vol direct durant la saison estivale. Nul doute que cette nouveauté rencontrera un franc succès et nous serons entièrement engagés dans la durée aux côtés de la compagnie régionale pour pérenniser cette ligne."