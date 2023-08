Air Corsica décolle pour Marrakech à la Toussaint

C’est une « programmation exclusive destinée à satisfaire la demande du public insulaire friand de vols directs en dehors de la période estivale, vers des destinations habituellement accessibles uniquement en correspondance ». Air Corsica a annoncé ce mardi l’ouverture de trois vols vers Marrakech depuis les aéroports de Bastia, Ajaccio et Figari à l’occasion des ponts de début novembre.



Proposées au prix de 359 euros TTC, ces courts séjours, avec quatre nuits sur place, permettront de profiter de l’ancienne cité impériale marocaine et d’allier tourisme, culture, gastronomie, shopping et vie nocturne. « La durée des vols sera de 3 heures, sans escale, à bord des nouveaux Airbus A320neo de la compagnie, équipés de 186 sièges », précise Air Corsica.



« Cela fait partie des activités d’Air Corsica en dehors du service public. Nous proposons ces programmations à date fixe, hors saison, quand nos avions mais aussi nos clients sont disponibles », explique pour sa part Luc Bereni, le président du directoire de la compagnie. « Certains nous demandent toujours pourquoi nous n’ouvrons pas ce type de lignes toute l’année. Il faut être réaliste, nous sommes un territoire de 350 000 habitants, donc nous épuiserions vite tout le monde à proposer des lignes régulières sur l’ensemble de l’Europe et de la Méditerranée. En revanche, le fait de faire de la programmation à date à fixe permet de mettre en vente des capacités qui sont raisonnables par rapport au nombre de clients que nous pouvons espérer toucher au départ de Corse. Ces vols à date fixe répondent à un besoin, tout en changeant régulièrement de destination de façon permettre à nos clients d’en profiter à chaque fois de manière nouvelle », ajoute-t-il.



Ainsi, si ces trois vols à destination de Marrakech n’auront qu’une capacité de 186 sièges chacun, que ceux qui n’arriveraient pas à trouver de place se rassurent : de nouvelles escapades seront bientôt proposées. « Nous annoncerons début septembre un nouveau panel de destinations au départ des quatre aéroports de Corse pour l’automne », dévoile Luc Bereni.